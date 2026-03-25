Noticias de hoy 25 de marzo 2026, hasta las 14:00 horas, en un minuto

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Noticias de hoy 25 de marzo 2026, en un minuto:

13 mexicanos han muerto a manos del ICE

México denunció que 13 connacionales murieron en el último año en Estados Unidos bajo custodia del ICE, en medio de la política contra migrantes emprendida por el presidente Donald Trump.

Recolectan casi 128 toneladas de residuos en Veracruz y Tabasco

Autoridades informaron que se han recolectado cerca de 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de más de 165 kilómetros de litoral en Veracruz y Tabasco.

Trump propone plan de paz a Irán

Trump propuso un plan de paz de 15 puntos a Irán, que incluye el alto al fuego temporal de un mes, mientras Teherán señaló que permitirá el paso de buques no hostiles por el estrecho de Ormuz.

Verificentros suspenderán servicio

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que los verificentros suspenderán servicio del 2 al 4 de abril, por lo que llamó a los automovilistas a tomar previsiones.

Explota gasera en Chalco

Una explosión en una gasera en Chalco, Estado de México, dejó una persona herida y daños materiales, el incendio generó movilización de cuerpos de emergencia.

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