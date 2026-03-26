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Noticias de hoy 26 de marzo 2026, hasta las 14:00 horas, en un minuto

Reciben “Plan B”

Después de su aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados recibió el dictamen del “Plan B” de la reforma electoral que reduce las regidurías y el presupuesto de los Congresos estatales.

Aprueban mensaje

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó cambiar el mensaje de alerta sísmica en teléfonos celulares en México, sustituyendo la “alerta presidencial” por “Alerta Máxima”.

Amplían edad

El Ejército de Estados Unidos elevó de 35 a 42 años la edad máxima de reclutamiento, una medida que entrará en vigor el 20 de abril, en medio de la guerra en Medio Oriente.

Excluyen a trans

El Comité Olímpico Internacional estableció que sólo las mujeres biológicas podrán competir en categorías femeninas, a partir de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Avanza a la final

Donovan Carrillo debutó en el Mundial de Patinaje Artístico 2026 en Praga y calificó a la final de la competencia con una calificación de 79.65 puntos en el programa corto.

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