Noticias de hoy 26 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 26 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Homicidios en México

Durante la cuarta semana de enero fueron denunciados 355 homicidios. Los estados con más cifras fueron Estado de México con 42 y Guanajuato con 36.

Ratifican a Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero fue ratificado como embajador de México en Gran Bretaña. Con votos de Morena, PT y Verde, rindió protesta ante el Pleno de la Comisión Permanente.

Simulacro en CDMX

El próximo 18 de febrero a las 11:00 horas sonará en la Ciudad de México la alerta sísmica, como parte del primer simulacro del año.

Tormenta invernal en EE. UU.

La tormenta invernal, acompañada de temperaturas polares, afecta por tercer día consecutivo varias zonas de Estados Unidos, dejando, al menos 21 fallecidos.

Protestas en Minnesota

Ante la tensa situación en Minnesota por las protestas contra las redadas, Donald Trump aseguró que no quiere gente “herida o muerta”, pero pidió que cese la “resistencia y el caos”.

