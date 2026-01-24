Noticias de hoy 23 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 23 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Arrestan a Ryan Wedding

Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense acusado de narcotráfico y entre los 10 más buscados del FBI, fue arrestado en México tas entregarse en la embajada.

Percepción de inseguridad

La percepción de inseguridad aumentó en México durante diciembre de 2025, destacando zonas como Campeche, Campeche; Ciudad Obregón, Sonora, y Milpa Alta, Ciudad de México.

Vinculado a proceso

Fue vinculado a proceso a Eric Antonio “N” por el caso de feminicidio de Teresita de Jesús y Cindy, asesinadas en una vivienda de Cuautitlán.

Mueren bomberos

En Matamoros, Tamaulipas, tres bomberos murieron al colapsar una pared mientras combatían un incendio en una maquiladora.

Conversaciones de paz

Los negociadores de Ucrania, Rusia y Estados Unidos cerraron este viernes en Abu Dabi la primera sesión de conversaciones de paz que busca poner fin a 4 años de guerra.

