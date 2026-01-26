GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 26 de enero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Pide más fechas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, envió una carta al primer ministro de Corea del Sur para solicitar que BTS dé más conciertos en México.

Al menos 11 muertos

Una tormenta invernal en EE. UU. ha dejado al menos 11 personas fallecidas, además de cortes masivos de electricidad.

Encuentran a adolescentes

Autoridades de Guanajuato localizaron con vida a tres adolescentes que desaparecieron en Querétaro.

Sancionarán a Ticketmaster

Profeco anunció que iniciará un procedimiento de infracción contra Ticketmaster por la falta de claridad en la venta de boletos de BTS.

No asistirá al Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá al Super Bowl 2026 por los “terribles” artistas que actuarán en el evento.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.