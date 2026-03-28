Noticias de hoy 27 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 27 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

132 mil desaparecidos

El Gobierno informó que hay más de 132 mil personas desaparecidas en México, según el Registro que concentra datos desde 1952.

Toneladas de hidrocarburo

40 toneladas de hidrocarburo recolectado espera ser removido de Barrillas, Coatzacoalcos, tras el derrame de petróleo que afecta costas de Veracruz.

Bloqueo en la México-Cuernavaca

La autopista México-Cuernavaca estuvo bloqueada cerca de 5 horas por vecinos de Tlalpan y Xochimilco que exigen suministro de agua potable.

Incendio en tiradero

Este viernes se registró un fuerte incendio en un tiradero industrial clandestino en Coronango, Puebla. La columna de humo superó 100 metros de altura, afectando la visibilidad.

Hallan tigre de Bengala

Autoridades rescataron un cachorro de tigre de Bengala dentro de una vivienda en Ecatepec tras una denuncia vecinal por fuertes rugidos.

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