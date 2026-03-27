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Noticias de hoy 27 de marzo 2026, hasta las 14:00 horas, en un minuto

Actualizan cifras

El Gobierno de México informó que existen 132 mil 534 personas desaparecidas en México, de acuerdo con la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 2026.

Civiles como escudos

Irán pidió a civiles de Medio Oriente alejarse de zonas con presencia militar de Estados Unidos, al acusar que utilizan áreas civiles como “escudos humanos”.

Prohibir redes sociales

Austria presentará una propuesta de ley para prohibir el uso de redes sociales en menores de 14 años, debido a la manipulación, desinformación y dependencia que generan.

14 disparos

La Fiscalía de Michoacán confirmó que fueron 14 los disparos de arma larga que realizó Osmar N. contra el personal docente de su preparatoria; al menos ocho dieron en el blanco.

Asaltan a Mercury

Aaron Mercury reveló que fue víctima de un asalto a mano armada en la Ciudad de México (CDMX). A través de redes sociales, el joven de 25 años contó lo ocurrido.

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