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Noticias de hoy 30 de marzo 2026, hasta las 14:00 horas, en un minuto

Aseguran hidrocarburo

En Tamaulipas, la FGR aseguró más de 2 millones de litros de hidrocarburo, seis tractocamiones y equipo diverso en un cateo realizado en un inmueble de Reynosa.

Protestan contra Uber

Trabajadores de plataformas digitales marchan en la Ciudad de México (CDMX), del Ángel de la independencia con destino a las oficinas de Uber y a Distrito Polanco.

Salen a limpiar

Empresarios, estudiantes del Tecnológico del Sureste de Veracruz, amas de casa, maestros y voluntarios salieron a las playas en Coatzacoalcos para sumarse a las labores de limpieza de hidrocarburo.

Con restricciones

Las celebraciones de Semana Santa en Jerusalén se realizarán en la Iglesia del Santo Sepulcro con acceso garantizado para representantes religiosos, pero con restricciones.

Amenaza la democracia

El actor Robert De Niro participó este fin de semana en una protesta masiva contra el presidente Donald Trump, en Nueva York, porque lo considera una amenaza para la democracia.

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