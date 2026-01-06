Noticias de hoy 5 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 5 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Maduro se declara no culpable

Nicolás Maduro y su esposa se declararon “no culpables” de narcoterrorismo e importación de cocaína en su primera audiencia en Nueva York. La nueva audiencia será el 17 de marzo.

Critica Sheinbaum a EE. UU.

La presidenta Sheinbaum criticó hoy el control que asumirá Estados Unidos sobre la estructura política y los recursos económicos venezolanos.

Homicidios en México

Del 29 de diciembre al 4 de enero, se registraron 347 homicidios en México. El estado con mayor número de denuncias fue Chihuahua, con 45.

Trabajos en Periférico Norte

Hoy inician los trabajos de rehabilitación en el tramo Tepotzotlán- Toreo, del Periférico Norte; se estima que los trabajos se prolonguen hasta abril.

Menos vacunas

Estados Unidos reformó el calendario de vacunas pediátricas, que dejó de recomendar que todos los niños sean inmunizados contra seis enfermedades, entre ellas la influenza.

