Noticias de hoy 2 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas:
Fuerte sismo en México
El sismo de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, de este viernes, duró 33 segundos y se sintió en más de 10 estados. Una persona murió en Ciudad de México y otra en Guerrero.
Desprendimientos en carreteras
El movimiento provocó desprendimientos de roca en la Autopista Cuernavaca – Acapulco, en la Carretera Libre Chilpancingo – Acapulco y la libre Acapulco – Zihuatanejo
Descuentos en CDMX
El Gobierno capitalino puso en marcha diversos beneficios tributarios, como descuentos en tenencia, predial y agua durante este 2026.
Caso Hipólito Mora
Tras una persecución, fue detenido otro presunto implicado en el homicidio de Hipólito Mora, exlíder de los grupos de autodefensas de Michoacán.
Tragedia en Suiza
El incendio en un bar de Suiza, que dejó al menos 40 fallecidos, se habría originado por bengalas colocadas sobre botellas de champán.
