Noticias de hoy 02 de enero 2026, en un minuto:

Saldo del sismo del 2 de enero

Una persona fallecida y 12 heridos es el saldo del sismo de este 2 de enero en Ciudad de México. De acuerdo con autoridades, también hubo reporte de caída de postes y árboles, así como fallas en la energía eléctrica.

Trump da luz verde para negar asilo

Donald Trump dio luz verde para denegar solicitudes de asilo por riesgos a la salud pública en Estados Unidos, en casos relacionados con emergencias sanitarias y enfermedades contagiosas.

Aeroméxico, la aerolínea más puntual del mundo

Aeroméxico mantuvo una puntualidad del 90% y se proclamó, por segundo año consecutivo, como la aerolínea más puntual del mundo, según un informe.

Precio de las roscas de reyes

Para el 2026, el precio de la Rosca de Reyes varía desde menos de 20 pesos en presentaciones mini hasta 700 pesos en versiones gourmet o temáticas, dependiendo del tamaño, relleno y establecimiento.

Laura Pausini cantará en Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La cantante italiana Laura Pausini se presentarán durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

