Noticias de hoy 01 de enero 2026, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Noticias de hoy 01 de enero 2026, en un minuto:

Se activa Contingencia Ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental Regional en la zona sureste del Valle de México. Autoridades destacaron que se originó, principalmente, por el uso generalizado de pirotecnia.

Periodistas convocan marcha

Periodistas, comunicadores, estudiantes y defensores de derechos humanos convocaron a una marcha nacional en defensa de la libertad de expresión para el domingo 4 de enero de 2026, en el marco del Día del Periodista.

Niegan prisión domiciliaria a Bolsonaro por salud

Autoridades de Brasil rechazaron la solicitud de prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, quien apeló a riesgos de salud tras someterse a una operación.

Rusia acusa a Ucrania por ataque en Año Nuevo

Rusia acusó a Ucrania de perpetrar un ataque con drones en la región de Jersón durante el festejo de Año Nuevo, dejando un saldo de alrededor de 24 personas muertas.

Cutzamala con almacenamiento mayor al 90%

El Sistema Cutzamala entra a 2026 con niveles de almacenamiento superiores al 90%, luego de mantenerse en cifras elevadas durante los últimos meses de 2025.

