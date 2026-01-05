GENERANDO AUDIO...

Las noticias de hoy, 5 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Maduro se declara no culpable

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró no culpable ante un tribunal de Nueva York por los cargos de narcotráfico.

Piden incluir a María Corina Machado

La Unión Europea indicó que la transición política en Venezuela debe contemplar a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Reeligen presidente

El Parlamento de Venezuela reeligió a Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, como jefe del Poder Legislativo.

Más de 5 mil mdp

En la Ciudad de México, la COPARMEX proyectó una derrama económica de 5 mil 541 millones de pesos por la temporada de Reyes Magos.

Sigue su recorrido

El portal “Localiza a los Reyes Magos” tiene un mapa que se activará el 6 de enero para revisar la posición de Melchor, Gaspar y Baltazar en tiempo real.

