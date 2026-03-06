Noticias de hoy 5 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 5 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que se llegó a un acuerdo con Estados Unidos para comenzar la revisión del T-MEC en la primera quincena de marzo.

Crece la guerra

La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel se expandió más allá de Oriente Medio, con incidentes registrados en Sri Lanka, Turquía, Azerbaiyán y Chipre.

Salen mexicanos de Medio Oriente

Mientras tanto, la Cancillería mexicana informó que 321 connacionales han sido evacuados de Medio Oriente. Hasta el momento, ninguno herido.

Decomisan granadas

Durante un cateo en Ecatepec, Estado de México, autoridades decomisaron uniformes del ejército y marina de fabricación artesanal, además de grandas, cartuchos y un lanzallamas.

Se va Kristi Noem

Trump anunció la salida de Kristi Noem del Departamento de Seguridad Nacional; fue la creadora de la ofensiva del gobierno contra la inmigración.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.