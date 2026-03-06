GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 6 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Fue localizada

La Fiscalía de Morelos informó que Alondra María Stephanye, estudiante de 18 de la UAEM, fue localizada; la dependencia no dio más detalles

El responsable

Estados Unidos sería el responsable del bombardeo a la escuela de Irán, donde al menos 168 personas, entre ellas niños, fueron asesinadas, según The New York Times

Presionan a Latinoamérica

El secretario de Defensa de Estados Unidos pidió a gobiernos de Latinoamérica intensificar las acciones contra los cárteles del narcotráfico

Señalan agresión

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más documentos sobre el caso de Jeffrey Epstein, donde se asegura que Donald Trump agredió a una mujer.

Niega violencia

Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, negó ser “una persona violenta” ante las acusaciones realizadas por su esposa sobre violencia doméstica.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.