Noticias de hoy 5 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

321 mexicanos

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 321 mexicanas han sido evacuadas mediante rutas terrestres seguras desde distintos países de Medio Oriente.

Atacan Azerbaiyán

El gobierno de Azerbaiyán advirtió represalias contra Irán por la explosión de al menos un dron en el Aeropuerto Internacional de Najicheván, que dejó cuatro heridos.

Detienen a cinco

Elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a cinco personas por su presunta participación en el delito de homicidio en un centro de rehabilitación.

Es arrestada

Britney Spears fue arrestada en California por conducir bajo los efectos del alcohol; además, la cantante de “Toxic” eliminó su cuenta en Instagram.

Llegan los Paralímpicos

La ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 será mañana, a las 13:00 horas, y la podrás ver a través de Claro Sports.

