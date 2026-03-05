Noticias de hoy 4 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 4 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

EE. UU. hunde buque

Un submarino de Estados Unidos hundió un buque iraní en el océano Índico. 32 marineros fueron rescatados, 61 están desaparecidos y 87 cuerpos fueron recuperados.

Paro de la CNTE

La CNTE anunció un paro nacional de 72 horas los días 18, 19 y 20 de marzo, con una marcha en Ciudad de México y acciones simultáneas en otros estados.

Febrero, el más cálido

Conagua informó que febrero de 2026 fue el más cálido desde 1953 y el cuarto más seco desde 1941, con un déficit de lluvia de 63.1%.

Fosa clandestina

El colectivo Guerreros Buscadores confirmó el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos en una casa en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Hallan aldea en Sonora

Durante las obras del tren Ímuris-Nogales, en Sonora, fue descubierta una aldea prehispánica con aproximadamente mil años de antigüedad.

