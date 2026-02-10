Noticias de hoy 9 de febrero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 9 de febrero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Sarampión en México

Ante el repunte de sarampión, estados implementan estrategias para contener contagios y reforzar la vacunación. Chihuahua, Jalisco y Chiapas, los estados con más casos.

Simulacros en CDMX

En Ciudad de México, habrá tres simulacros de sismo. El primero, el 18 de febrero; el segundo, para mayo, y otro para el 19 de septiembre.

Frente frío 34

Del 10 al 12 de febrero, el frente frío 34 ocasionará lluvias y caída de aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Ayuda a Cuba

La ayuda humanitaria para Cuba seguirá, y se busca retomar la venta de petróleo, aseguró Claudia Shienbaum tras el envío de toneladas de apoyo.

Interceptan petrolero

Estados Unidos interceptó en el Índico un buque petrolero que esquivó el bloqueo en el mar Caribe contra empresas relacionadas con Venezuela.

