Noticias de hoy 6 de febrero 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

Noticias de hoy 6 de febrero 2026, en un minuto:

México supera los 2 mil casos de sarampión en 2026

México superó la barrera de los 2 mil casos de sarampión en 2026. En tan solo 36 días, el país presentó el 31.5% de los casos totales del año pasado, de acuerdo con el informe más reciente.

Cajetillas de cigarro cambiarán

Las cajetillas de cigarro tendrán nuevo diseño, con imágenes, pictogramas y mensajes sanitarios obligatorios actualizados que estarán vigentes a partir del 1 de julio de 2026 y hasta el 29 de febrero de 2028.

EE. UU. llama a diálogo por armas atómicas

Estados Unidos llamó a una negociación con Rusia y China, para establecer nuevos límites a las armas nucleares, tras el fin del último tratado.

Metrobús estrena ruta en CDMX

El Metrobús de la Ciudad de México estrenó la ruta Quetzalcóatl de la Línea 4, que conectará la Glorieta de Amajac, en Paseo de la Reforma, con las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino.

Laura Pausini cantó en Juegos Olímpicos de Invierno

La cantante italiana Laura Pausini fue la encargada de interpretar el himno nacional de Italia, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

