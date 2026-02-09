GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 9 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Destaca su participación

“Muy interesante, ¿no? Que haya cantado en español en el Super Bowl y que el mensaje sea de unión de América, del continente americano”, dijo Sheinbaum sobre la participación de Bad Bunny.

Interceptan buque petrolero

El gobierno de Estados Unidos interceptó en el océano Índico a un buque petrolero que esquivó el bloqueo implementado por Donald Trump.

Identifican a otro trabajador

Con la identificación de Ignacio Aurelio Salazar Flores, ya son tres los trabajadores desaparecidos de una mina en Concordia, cuyos cuerpos fueron hallados.

Marchan en CDMX

Familiares de cuatro hombres desaparecidos en Mazatlán realizaron una marcha pacífica del Estado de México rumbo a la Ciudad de México (CDMX) para exigir su localización con vida.

Alerta por frente frío 34

La llegada del frente frío 34 traerá caída de nieve y fuertes lluvias del 10 al 12 de febrero de este 2026, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.