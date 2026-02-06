Noticias de hoy 6 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México enviará un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el lunes.
Rusia y Estados Unidos acordaron reanudar el diálogo militar de alto nivel que ambos gobiernos sostenían antes de iniciar la invasión rusa en Ucrania, en 2022.
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que Marilyn Cote, señalada por hacerse pasar por psiquiatra, fue vinculada a proceso por dos nuevos casos.
Con música regional y baile, decenas de habitantes de Tequila, Jalisco, celebraron en la plaza pública la detención del alcalde Diego “R”.
Hoy inician oficialmente los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026; sigue la inauguración por Claro Sports, a partir de las 13:00 horas
