GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 6 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Seguirá ayudando a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México enviará un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el lunes.

Reanudan diálogo

Rusia y Estados Unidos acordaron reanudar el diálogo militar de alto nivel que ambos gobiernos sostenían antes de iniciar la invasión rusa en Ucrania, en 2022.

Dos nuevos casos

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que Marilyn Cote, señalada por hacerse pasar por psiquiatra, fue vinculada a proceso por dos nuevos casos.

Festejan detención

Con música regional y baile, decenas de habitantes de Tequila, Jalisco, celebraron en la plaza pública la detención del alcalde Diego “R”.

Inicia Milano Cortina 2026

Hoy inician oficialmente los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026; sigue la inauguración por Claro Sports, a partir de las 13:00 horas

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.