Noticias de hoy 5 de febrero 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

Noticias de hoy 5 de febrero 2026, en un minuto:

Corrupción de menores en México alcanza récord

En México el delito de corrupción de menores muestra un repunte sostenido con 3 mil 199 casos denunciados en 2025, la cifra más alta en, al menos, una década.

Países alertan por viajes a Cuba

Ante la escasez de combustible en Cuba, países como Estados Unidos, España, Canadá y Argentina, entre otros, alertan a sus ciudadanos sobre viajes a la isla.

EE.UU. lanza mensaje a narco

Sarah Carter, directora de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, advirtió que el tiempo de los cárteles mexicanos terminó. Afirmó que se debe “limpiar la cadena de suministro” en la frontera.

Vacúnate contra el sarampión en el Metro

Ante el aumento de casos de sarampión, se habilitaron módulos de vacunación en estaciones de las Líneas A, 12 y 8, del Metro de la Ciudad de México.

Temperaturas de hasta -10 grados

El frío permanecerá en territorio mexicano con temperaturas de hasta -10 grados en algunas zonas del país, alertaron autoridades

