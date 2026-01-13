GENERANDO AUDIO...

A unos meses de que la pelota ruede en la copa Mundial de la FIFA 2026 y con la confirmación de México como una de las sedes, miles de turistas extranjeros ya hacen planes para asistir a los partidos en tierras aztecas. Además de los costos de las entradas, todo turista extranjero que visite el país para asistir a los partidos deberá pagar 983 pesos por el derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, acá te diremos los pagos debes cubrir ante el Instituto Nacional de Migración.

¿Cuánto paga un turista extranjero en 2026?

El pago más común es el Derecho de No Inmigrante (DNI), que aplica a visitantes que ingresan a México por turismo, negocios o tránsito:

Visitante sin actividades remuneradas (turista) : 983 pesos Aplica para estancias de hasta 180 días Se paga generalmente al comprar el boleto de avión o al ingresar por vía terrestre o marítima

:

Éste será el costo base para miles de aficionados extranjeros que viajarán a México durante el Mundial 2026.

Tarifas 2026 para residencia y trámites migratorios

Si el visitante busca una estancia más larga o cambiar su condición migratoria, éstas serán las principales tarifas vigentes en 2026:

Residencia temporal

1 año: 11 mil 141 pesos ; con 50% 5 mil 570 pesos

; con 50% 2 años: 16 mil 693 pesos ; con 50% 8,347 pesos

; con 50% 3 años: 21 mil 143 pesos; con 50% 10 mil 571 pesos

con 50% 4 años: 25 mil 58 pesos; con 50% 12 mil 529 pesos

Residencia permanente

Expedición: 13 mil 579 pesos; con 50% 6 mil 789 pesos

Otros trámites comunes

Regularización de situación migratoria

Reposición de documentos

Cambios de condición de estancia

(Los costos varían según el trámite específico y deben consultarse directamente con el INM).

¿Dónde consultar la lista completa de tarifas?

El Instituto Nacional de Migración publicó el documento oficial con todos los trámites migratorios y sus costos 2026, disponible en su sitio web. Ahí se detallan pagos para visitantes, residentes temporales, permanentes y otros procedimientos administrativos.

Recomendación clave para turistas del Mundial

Si planeas viajar a México por el Mundial:

Verifica que tu estatus migratorio coincida con tu actividad

Confirma si el pago del derecho ya viene incluido en tu boleto

Guarda comprobantes de pago

Evita intermediarios o gestores no autorizados

Conocer las tarifas migratorias no sólo evita multas, también agiliza el ingreso al país en un año donde México será uno de los destinos más visitados del mundo.

¿Cuánto paga hoy un extranjero para venir al Mundial a México?

Si planeas viajar a México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, estos son los costos migratorios obligatorios vigentes en 2025:

Turista extranjero (visitante sin actividades remuneradas)

Costo: 983 pesos

Estancia: Hasta 180 días

Hasta 180 días Aplica para: Aficionados, visitantes y viajeros por eventos deportivos

Aficionados, visitantes y viajeros por eventos deportivos Forma de pago: Generalmente incluido en el boleto de avión o al ingresar al país

Importante: Los montos son pagos de derechos ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y no incluyen otros posibles requisitos administrativos.

