¿Cuánto cuesta ir al Mundial 2026 en México? Una pareja podría gastar hasta 86 mil pesos en vuelos y hospedaje

El Mundial de Futbol 2026 está cada vez más cerca y, a cinco meses del arranque, surge una de las preguntas más comunes entre los aficionados: ¿cuánto cuesta cumplir el sueño de ir a un partido en México?

Para responderlo, se realizó un ejercicio con precios reales consultados en enero de 2026, tomando en cuenta los partidos que se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mundialistas del país.

¿Qué se tomó en cuenta para el cálculo?

El análisis considera el escenario más común, una pareja que viaja dentro de México, llega un día antes del partido y se queda hasta siete días, dependiendo de la ciudad y el encuentro, como podría ser la inauguración en la Ciudad de México, un partido de la Selección Mexicana en Guadalajara o un juego relevante en Monterrey.

Vuelos: cada vez menos accesibles

Para calcular el costo de los vuelos se analizaron viajes nacionales de ida y vuelta entre las sedes mundialistas, con tres aerolíneas comerciales, desde tarifas básicas con maleta de mano hasta opciones con equipaje documentado.

Gasto promedio: 18 mil 500 pesos por pareja

Vuelo más barato: 12 mil 400 pesos

Vuelo más caro: 32 mil pesos

El precio final depende de la ruta, la fecha del partido y la demanda conforme se acerque el Mundial.

Hospedaje: hotel vs Airbnb

En el caso del hospedaje, se compararon hoteles bien calificados en cada ciudad, así como opciones en plataformas como Airbnb, considerando estancias de hasta siete días.

Hotel

Gasto promedio: 67 mil 500 pesos por pareja

Airbnb

Gasto promedio: 10 mil pesos por pareja

En promedio, hospedarse en hotel durante el Mundial puede costar hasta seis veces más que hacerlo vía Airbnb, incluso representando un gasto mayor que los vuelos.

¿Cuánto cuesta el viaje completo?

Al sumar vuelos y hospedaje, el gasto promedio para una pareja quedaría así:

Con hotel: 86 mil pesos

Con Airbnb: 28 mil 500 pesos

Estas cifras corresponden únicamente a asistir a un partido del Mundial en una sola sede.

El total desglosado de una pareja es de:

18 mil 500 pesos mexicanos en vuelos.

67 mil 500 pesos mexicanos en hotel.

10 mil pesos mexicanos en airbnb.

Ejemplo de una pareja que quiere ir al Mundial 2026

Una pareja que quiere ir al partido México vs. Corea del Sur el próximo 18 de junio, saliendo de la CDMX el 17 de junio y regresando el 22 del mismo mes, puede encontrar una tarifa de ida de 3 mil 339 pesos mexicanos, el regreso de 2 mil 869 pesos mexicanos, dando un total de 13 mil 446 pesos en tarifa básica y 15 mil 532 pesos con equipaje documentado.

En el tema del hospedaje, llegando el 17 de junio al Hotel Ejecutivo Express con buena calificación en TripAdvisor. Una habitación con dos camas dobles por 8 mil 420 mexicanos la noche, dando un total de 50 mil 941 pesos mexicanos.

El total de este ejercicio es de 64 mil 387 pesos mexicanos.

Lo que debes tomar en cuenta

Es importante aclarar que todos los montos son promedios.

Si una pareja decide asistir a varios partidos, cambiar de ciudad o extender su estancia, el gasto puede aumentar considerablemente.

Además, estos cálculos no incluyen:

Traslados terrestres

Comidas y bebidas

Actividades recreativas

Ni los boletos para los partidos

Todos esos gastos se sumarían al presupuesto final.

Conforme se acerque la fecha de los encuentros, que arrancan en México el 11 de junio de 2026, los precios pueden seguir cambiando, por lo que planear con anticipación será clave para quienes quieran vivir el Mundial desde las tribunas.

