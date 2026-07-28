Cantoya Fest 2026: Cuándo es y qué habrá en el festival más colorido de Michoacán

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Festival de globos de cantoya en Pátzcuaro. Fotos: Cuartoscuro

Si no tienes planes para este fin de semana o buscas una salida rápida en verano, tal vez te interese el Cantoya Fest 2026, evento gratuito que se celebrará en Pátzcuaro, Michoacán, y que cumple su décimo aniversario.

De acuerdo con la información del Gobierno de Pátzcuaro, en la décima edición de este festival participarán artesanos globeros de Brasil, Francia, Italia, Colombia y El Salvador, y también de varios estados de México.

¿Cuándo será el Cantoya Fest 2026?

El festival se realizará el:

Viernes 31 de julio

Sábado 1 de agosto

Domingo 2 de agosto

Todas las actividades se llevarán a cabo en la Plaza Vasco de Quiroga, en el corazón del Pueblo Mágico de Pátzcuaro; asimismo, la entrada será gratuita.

Las tradicionales elevaciones de globos de cantoya se realizarán durante el día, sujetas a las condiciones del clima. De acuerdo con información difundida por los organizadores, los lanzamientos pueden realizarse aproximadamente entre las 9:00 y las 23:00 horas, dependiendo del viento.

¿Qué habrá en el Cantoya Fest 2026?

Además del espectáculo de los globos de cantoya, el festival ofrecerá:

Ballet folclórico

Danza regional

Presentaciones musicales

Talleres

Exposiciones de artesanos globeros nacionales e internacionales

Actividades culturales y familiares

Los organizadores esperan la visita de más de 250 mil personas durante los tres días del evento.

Programa artístico del Cantoya Fest 2026

Viernes 31 de julio

16:00 a 17:00 horas: Ballet Lindo Michoacán

Ballet Lindo Michoacán 17:30 a 18:30 horas: Expreso Libertad

Expreso Libertad 19:00 a 20:00 horas: Bemba Colorá

Bemba Colorá 20:30 a 21:30 horas: Linkys

Linkys 22:00 a 23:30 horas: DJ’s

Sábado 1 de agosto

11:00 a 12:00 horas: Cielo de Terciopelo

Cielo de Terciopelo 12:30 a 13:30 horas: Ireri

Ireri 14:00 a 15:00 horas: Prófugos

Prófugos 15:30 a 16:30 horas: Ruben Hills

Ruben Hills 21:00 a 23:00 horas: Moenia (concierto estelar gratuito)

Domingo 2 de agosto

11:00 a 12:00 horas: Presentación cultural

Presentación cultural 12:30 a 13:30 horas: Alquimistas

Alquimistas 16:00 a 17:00 horas: Zayne Guido

Zayne Guido 17:30 a 18:30 horas: Edy Vázquez Project

Edy Vázquez Project 19:00 a 20:00 horas: La Granjamona

La Granjamona 20:30 a 21:30 horas: Peces de Ciudad

Peces de Ciudad 22:00 a 23:00 horas: Cierre del festival

10 cosas que ver o hacer en Pátzcuaro durante el Cantoya Fest 2026

Si planeas asistir al Cantoya Fest 2026, puedes aprovechar para recorrer estos puntos emblemáticos del Pueblo Mágico.

1. Camina por la Plaza Vasco de Quiroga

Una de las plazas más bonitas de México, rodeada de portales, restaurantes, cafeterías y edificios históricos.

2. Visita la Basílica de Nuestra Señora de la Salud

Uno de los templos más importantes de Michoacán, resguarda la imagen de la Virgen de la Salud, patrona de Pátzcuaro.

3. Conoce la Casa de los Once Patios

Este antiguo convento es hoy uno de los mejores lugares para comprar artesanías michoacanas, elaboradas por artesanos de la región.

4. Pasea por los portales y el Centro Histórico

Las calles empedradas, las casonas coloniales y los comercios tradicionales hacen del centro un sitio ideal para recorrer a pie y además descubrir la esencia de Pátzcuaro.

5. Prueba la gastronomía típica

No puedes irte sin probar las tradicionales corundas, uchepos, pescado blanco, carnitas, sopa tarasca, pan artesanal, atoles, enchiladas placeras y las infaltables nieves.

6. Toma una lancha hacia la Isla de Janitzio

Sube a las embarcaciones que llevan a Janitzio y conoce la monumental estatua de José María Morelos para tener una vista espectacular de Patzcuaro.

7. Conoce el Museo de Artes e Industrias Populares

Aquí podrás descubrir la riqueza artesanal de Michoacán, desde textiles hasta instrumentos musicales y piezas tradicionales elaboradas por comunidades indígenas.

8. Admira el lago de Pátzcuaro

Ya sea desde alguno de sus miradores o durante un recorrido en lancha, el lago ofrece algunos de los paisajes más representativos del estado.

9. Compra artesanías tradicionales

Pátzcuaro es uno de los mejores lugares para adquirir máscaras, cerámica, textiles, juguetes de madera, rebozos y piezas de cobre elaboradas por artesanos de la región.

10. Disfruta las elevaciones de globos de cantoya

El principal atractivo del festival es observar cómo decenas de globos artesanales llenan de color el cielo de Pátzcuaro. Las elevaciones dependen de las condiciones del viento y suelen realizarse a lo largo del día, convirtiéndose en el momento más esperado por visitantes y fotógrafos.

Con estos tips sin duda podrás aprovechar mejor tu estancia en Pátzcuaro y asistir a unos de los eventos turísticos más coloridos de Michoacán.

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