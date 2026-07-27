10 experiencias que debes vivir en México al menos una vez en la vida

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10 experiencias turísticas en México. Fotos: Cuartoscuro

Si vas a vacacionar en verano y todavía no sabes dónde, te damos a conocer 10 experiencias por México que debes vivir sí o sí por lo menos una vez en tu vida.

La Secretaría de Turismo federal dio a conocer 10 destinos únicos para descubrir, explorar y recordar, desde bosques donde puedes estar rodeados miles de luciérnagas, explorar islas protegidas o navegar entre enormes paredes de roca.

Las 10 experiencias que debes vivir en México

En sus redes sociales, la Sectur presentó estas 10 experiencias a propósito de las vacaciones de verano, desde convivir con especies diminutas hasta nadar con el pez más grande el mundo, contemplar aguas luminosas o atardeceres inolvidables.

Éstas son 10 experiencias que vale la pena vivir al menos una vez en la vida

Espectáculo de las luciérnagas en Tlaxcala

Entre el 10 de junio y el 9 de agosto, los bosques de Nanacamilpa y Calpulalpan, Tlaxcala, se iluminan con miles de luciérnagas durante su temporada reproductiva.

Se trata de uno de los fenómenos naturales más impresionantes del país. Este año se espera la llegada de más de 120 mil visitantes, consolidando a la región como uno de los principales destinos de turismo de naturaleza.

Nadar con el tiburón ballena

Entre mayo y septiembre, las aguas cercanas a Isla Holbox e Isla Mujeres, en Quintana Roo, reciben al tiburón ballena, considerado el pez más grande del planeta.

Nadar junto a este gigante marino es una experiencia controlada y realizada con operadores autorizados para proteger a la especie.

Descubrir la bioluminiscencia en Oaxaca

Cuando cae la noche, la laguna de Manialtepec, cerca de Puerto Escondido, ofrece un espectáculo sorprendente: el agua parece iluminarse con destellos azul turquesa.

El fenómeno ocurre gracias a organismos microscópicos capaces de producir luz mediante una reacción química natural, conocida como bioluminiscencia.

Explorar las Islas Marietas

Las Islas Marietas, en Nayarit, albergan una de las playas más famosas de México: la Playa del Amor o Playa Escondida.

El acceso está restringido para proteger el ecosistema. Solo un número limitado de visitantes puede ingresar cada día y únicamente mediante tours autorizados que parten desde Punta Mita.

Nadar en un cenote del Caribe mexicano

Sumergirse en un cenote de Quintana Roo es una experiencia diferente a cualquier otra.

Las aguas cristalinas, las formaciones rocosas y la conexión con la naturaleza convierten estos cuerpos de agua en una parada obligada para quienes visitan el Caribe mexicano.

Aventuras en la Huasteca Potosina

La Huasteca Potosina, en San Luis Potosí, reúne cascadas, ríos color turquesa y escenarios ideales para practicar rafting, kayak, rappel o simplemente disfrutar del paisaje.

Es uno de los destinos favoritos para quienes buscan aventura en contacto con la naturaleza.

Ver el atardecer en el malecón de Mazatlán

Pocos lugares ofrecen una postal tan espectacular como el malecón de Mazatlán, uno de los más largos del mundo.

Caminar frente al Pacífico mientras el sol se oculta es una de las experiencias clásicas de este destino sinaloense.

Surfear en Puerto Escondido

Las playas de Puerto Escondido, Oaxaca, son reconocidas internacionalmente por sus olas.

Tanto expertos como principiantes encuentran opciones para practicar surf o simplemente disfrutar del ambiente relajado que caracteriza a este destino.

Navegar por la laguna de Bacalar

Conocida como la Laguna de los Siete Colores, Bacalar sorprende por sus distintos tonos de azul.

Un recorrido en lancha, kayak o paddle board permite descubrir cenotes, estromatolitos y paisajes que parecen sacados del Caribe.

Recorrer el Cañón del Sumidero

En Chiapas, el Cañón del Sumidero ofrece un recorrido en lancha entre paredes de roca que alcanzan hasta más de mil metros de altura.

Durante el trayecto es posible observar cocodrilos, monos araña, aves y otras especies que habitan esta Área Natural Protegida.

¿Cuál de estas experiencias es la mejor?

La única respuesta segura es que debes probar estos destinos al menos una vez en tu vida. Ya sea que busques un fenómeno natural único, aventura o emociones inolvidables, seguramente estas 10 experiencias en destinos mexicanos te harán recordar un verano inolvidable.

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