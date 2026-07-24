Día Mundial del Tequila: descubre el paisaje agavero de Jalisco, Patrimonio de la Unesco

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Paisaje tequilero para disfrutar del Día Mundial del Tequila. Foto: Uno TV

Si quieres celebrar el Día Mundial del Tequila, nada como visitar uno de los destinos más emblemáticos de México, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco por su paisaje agavero. Te diremos qué hacer en este Pueblo Mágico donde nació la bebida más representativa del país.

Un paisaje único reconocido por la Unesco

Este año también se conmemoran dos décadas desde que la Unesco reconoció este paisaje cultural, uno de los tesoros turísticos más importantes de México.

El sitio abarca más de 34 mil hectáreas cubiertas por agaves azules que se extienden entre antiguas haciendas, fábricas, tabernas y destilerías. Este escenario refleja siglos de historia y el origen de una bebida con denominación de origen, protegida desde 1974.

Además de su valor histórico, este patrimonio ha impulsado el desarrollo económico y turístico de la región, convirtiendo a Tequila en uno de los destinos imperdibles de Jalisco.

Tequila, el Pueblo Mágico que dio nombre a la bebida más famosa de México

Ubicado a poco más de una hora de Guadalajara, Tequila recibió el nombramiento de Pueblo Mágico en 2003.

Su nombre proviene del náhuatl Tecuilan, que significa “lugar de tributos”. Desde tiempos prehispánicos, el agave ha formado parte de la vida de los habitantes de la región como alimento, medicina y materia prima para elaborar la bebida que hoy identifica a México en el mundo.

La primera destilería se estableció en 1600 y, con el paso de los siglos, el tequila se convirtió en una de las industrias más importantes del país.

¿Qué hacer en Tequila?

Una visita a este Pueblo Mágico ofrece mucho más que degustaciones.

Entre sus principales atractivos destacan:

Recorrer los campos de agave azul , especialmente al amanecer o al atardecer

, especialmente al amanecer o al atardecer Visitar el Museo Nacional del Tequila , donde se explica la historia de la bebida y el proceso de elaboración

, donde se explica la historia de la bebida y el proceso de elaboración Conocer antiguas destilerías y haciendas tequileras

Admirar el paisaje a los pies del Volcán de Tequila , considerado una montaña sagrada por las antiguas culturas de la región

, considerado una montaña sagrada por las antiguas culturas de la región Viajar en el famoso Tequila Express, que conecta Guadalajara con este destino mientras atraviesa los extensos campos de agave

Hace 20 años, la UNESCO reconoció al Paisaje de Agaves y Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, Jalisco, como Patrimonio Mundial. ¡Hoy es una doble celebración, también es el Día Internacional del Tequila! 🤩🙌🏼



🪴Recorre este fascinante paisaje cultural que abarca más… pic.twitter.com/PIXQHIA8gR — SECTUR México (@SECTUR_mx) July 24, 2026

La ruta para celebrar el Día Mundial del Tequila

Recorrer el Paisaje Agavero de Jalisco es adentrarse en una historia que comenzó mucho antes de la llegada de los españoles y que hoy sigue viva entre campos de agave, antiguas destilerías y tradiciones que han dado prestigio internacional a México.

La ruta tradicional agavera comprende ocho municipios donde, además de admirar los imponentes plantíos de agave azul, podrás visitar fábricas, haciendas tequileras, destilerías, el proceso de producción del tequila, museo y hasta zonas arqueologicas:

Arenal

Amatitán

Tequila

Magdalena

San Juanito de Escobedo

Etzatlán

Ahualulco de Mercado

Teuchitlán

En el Día Mundial del Tequila, este rincón de Jalisco recuerda que la bebida más famosa del país también es el símbolo de un patrimonio cultural reconocido por el mundo.

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