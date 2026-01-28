No te quedes fuera: los carnavales 2026 que arrancan en febrero
Febrero de 2026 marca el arranque de los carnavales más importantes de México. Más allá de los desfiles, comparsas y conciertos, estos destinos también ofrecen experiencias turísticas, gastronómicas y naturales que puedes aprovechar si planeas una escapada corta o un viaje completo.
Éstas son las fechas confirmadas, toma nota para que cheques qué puedes hacer en cada sede.
Carnaval de Mazatlán
12 al 17 de febrero
Uno de los carnavales más grandes del país combina fiesta y mar.
Qué hacer además del carnaval:
- Tour panorámico en pulmonía por el malecón
- Ruta gastronómica de mariscos: aguachile, tacos gobernador y camarones
- Avistamiento de ballenas jorobadas, temporada activa en febrero
Carnaval de Veracruz
10 al 18 de febrero
Famoso por su ambiente, música y desfiles nocturnos.
Planes extra:
- Recorrido por el Centro Histórico y el puerto
- Visita a San Juan de Ulúa
- Disfrutar café, mariscos y son jarocho en los portales
Carnaval de Mérida, Yucatán
11 al 18 de febrero
Una opción ideal si buscas fiesta con cultura.
Qué aprovechar:
- Paseo en calesa por el centro
- Tour gastronómico: cochinita pibil, sopa de lima y poc chuc
- Visita a haciendas henequeneras y cenotes cercanos
Carnaval de Campeche
5 al 17 de febrero
Uno de los carnavales más antiguos de México.
Imperdibles:
- Recorrido por la ciudad amurallada
- Escapada a Calakmul, Los Petenes o Laguna de Términos
- Atardeceres frente al Golfo de México
Carnaval de Tlaxcala
13 al 17 de febrero
Destaca por sus tradiciones y danzas populares.
Planes alternos:
- Ver camadas y danzas tradicionales
- Visitar pueblos y ex haciendas
- Probar cocina típica tlaxcalteca
Carnaval de Ensenada, Baja California
12 al 17 de febrero
Fiesta con sabor a vino y mar
Qué hacer:
- Ruta del vino en el Valle de Guadalupe
- Visitar La Bufadora
- Degustar mariscos y cocina bajacaliforniana
Tip rápido para viajar en temporada de carnaval
Reserva hospedaje y tours con anticipación: febrero es temporada alta en varios destinos y los precios suelen subir conforme se acercan las fechas.
