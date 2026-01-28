No te quedes fuera: los carnavales 2026 que arrancan en febrero

Estos días de febrero inician los carnavales. Foto: Cuartoscuro

Febrero de 2026 marca el arranque de los carnavales más importantes de México. Más allá de los desfiles, comparsas y conciertos, estos destinos también ofrecen experiencias turísticas, gastronómicas y naturales que puedes aprovechar si planeas una escapada corta o un viaje completo.

Éstas son las fechas confirmadas, toma nota para que cheques qué puedes hacer en cada sede.

Carnaval de Mazatlán

12 al 17 de febrero

Uno de los carnavales más grandes del país combina fiesta y mar.

Qué hacer además del carnaval:

  • Tour panorámico en pulmonía por el malecón
  • Ruta gastronómica de mariscos: aguachile, tacos gobernador y camarones
  • Avistamiento de ballenas jorobadas, temporada activa en febrero

Carnaval de Veracruz

10 al 18 de febrero

Famoso por su ambiente, música y desfiles nocturnos.

Planes extra:

  • Recorrido por el Centro Histórico y el puerto
  • Visita a San Juan de Ulúa
  • Disfrutar café, mariscos y son jarocho en los portales

Carnaval de Mérida, Yucatán

11 al 18 de febrero

Una opción ideal si buscas fiesta con cultura.

Qué aprovechar:

  • Paseo en calesa por el centro
  • Tour gastronómico: cochinita pibil, sopa de lima y poc chuc
  • Visita a haciendas henequeneras y cenotes cercanos

Carnaval de Campeche

5 al 17 de febrero

Uno de los carnavales más antiguos de México.

Imperdibles:

  • Recorrido por la ciudad amurallada
  • Escapada a Calakmul, Los Petenes o Laguna de Términos
  • Atardeceres frente al Golfo de México

Carnaval de Tlaxcala

13 al 17 de febrero

Destaca por sus tradiciones y danzas populares.

Planes alternos:

  • Ver camadas y danzas tradicionales
  • Visitar pueblos y ex haciendas
  • Probar cocina típica tlaxcalteca

Carnaval de Ensenada, Baja California

12 al 17 de febrero

Fiesta con sabor a vino y mar

Qué hacer:

  • Ruta del vino en el Valle de Guadalupe
  • Visitar La Bufadora
  • Degustar mariscos y cocina bajacaliforniana

Tip rápido para viajar en temporada de carnaval

Reserva hospedaje y tours con anticipación: febrero es temporada alta en varios destinos y los precios suelen subir conforme se acercan las fechas.

