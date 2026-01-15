Evita la diarrea, intoxicación o náuseas con los siguientes tips al viajar

GENERANDO AUDIO...

Una enfermedad estomacal podría echar a perder tu viaje. Foto: Getty Images

Con un poco de planificación —qué comer, qué beber y qué llevar— puedes disminuir las probabilidades de sufrir diarrea del viajero, intoxicación leve y náuseas en el trayecto.

Todos hemos conocido a ese viajero de estómago de hierro: el que nunca se marea, y mucho menos enferma, incluso después de engullir ostras tibias en un puesto callejero, o que puede soportar sin esfuerzo mares agitados y carreteras sinuosas.

Pero para el resto de nosotros, los problemas intestinales pueden complicar, e incluso arruinar, un viaje que de otro modo sería placentero. Afortunadamente, un poco de investigación, planificación y preparación antes de viajar puede reducir significativamente el riesgo de sufrir molestias gastrointestinales. Aquí van algunos consejos.

¿Cómo prevenir enfermedades estomacales durante un viaje?

Si eres propenso a los problemas digestivos o padeces una enfermedad crónica como la enfermedad de Crohn o el síndrome del intestino irritable, “es importante saber cuáles son tus síntomas de referencia para poder anticipar lo que puede ocurrir al viajar”, dijo Andrew Moore, gastroenterólogo de Endeavor Health, una red de salud sin fines de lucro de Chicago.

Los cambios de rutina y los alimentos inusuales que acompañan a los viajes pueden alterar nuestros ritmos gastrointestinales, dijo. Por eso es prudente llevar medicamentos recetados o de venta libre para las náuseas, la acidez, la diarrea, el estreñimiento u otros posibles problemas. Para facilitar el equipaje, Pepto-Bismol, Imodium, Maalox y otros remedios populares vienen en forma de comprimidos.

Si viajas a destinos con alto riesgo de enfermedades como el cólera (Sudamérica y África subsahariana) o la fiebre tifoidea (partes de Asia, África y Latinoamérica), consulta con tu médico sobre las vacunas un par de meses antes de viajar, dijo Moore.

“Investiga adónde vas y qué opciones de comida tendrás disponibles”, añadió, sobre todo si tienes alergias o sensibilidades. Si tienes el estómago delicado o restricciones alimentarias especiales, como intolerancia al gluten, lleva refrigerios no perecederos y ricos en fibra.

¿Qué alimentos y bebidas consumir para evitar malestares?

Las grandes ciudades de los países desarrollados suelen tener agua de grifo segura. Pero cuando visites zonas de riesgo, una botella con filtro de agua puede ser una buena opción, dijo Paul Connolly, exdirector gerente de Water-to-Go, la cual fabrica varios modelos. Estas botellas filtran los contaminantes, incluidos microbios como el norovirus, el E. coli y el campylobacter, por lo general llenando un compartimiento con agua no tratada y luego al presionar, bombear o succionar para que pase por un filtro interno hacia otro compartimento. Un plus: estas botellas pueden mejorar el sabor del agua.

Hervir el agua mata los microbios, por eso el té y el café son bebidas relativamente más seguras. Pero hervirla no suele ser práctico para los viajeros cotidianos, dijo Connolly, así que opta por agua embotellada sellada de fábrica u otras bebidas envasadas, y evita el hielo: la congelación no mata la mayoría de los microbios. Lávate diligentemente las manos con jabón siempre que sea posible. El desinfectante de manos no siempre mata los bichos desagradables como el norovirus y el criptosporidio.

En general, “hiérvelo, cocínalo, pélalo u olvídalo”, dijo Sandra Eskin, directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Stop Foodborne Illness. Eso significa que debes pensártelo dos veces antes de comer ensaladas y marisco crudos.

En cuanto a la comida callejera, presta atención a las señales de falta de higiene. “No quieras nada que haya estado al aire durante horas”, dijo Eskin. Connolly prefiere ver a los vendedores cocinar su comida al momento. Considera la posibilidad de hacer una excursión acreditada de comida callejera o de esperar hasta el final de tu viaje para animarte a probar más, para que tus vacaciones no se vean arruinadas por patógenos transmitidos por los alimentos.

Autor: Ruffin Prevost

Copyright: c. 2026 The New York Times Company

