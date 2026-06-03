De CDMX a Ámsterdam: 7 destinos imperdibles para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta

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Destinos para recorrer en bicicleta. Foto: Cuartoscuro

Si bien el 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta que nos recuerda no sólo la importancia de la bicicleta como medio de transporte sino también como una manera distinta de descubrir ciudades y paisajes naturales. Por eso te presentaremos 7 lugares para pasear en dos ruedas.

Incluimos algunos sitios del mundo que cuentan con rutas diseñadas para recorrer sobre dos ruedas, desde avenidas históricas hasta caminos rodeados de montañas, selvas y canales. La CDMX ya figura entre los destinos favoritos para vivir esta experiencia urbana.

Destinos en México para pasear en bicicleta

Paseo de la Reforma, CDMX

Los famosos paseos dominicales transforman a la capital mexicana en el tradicional recorrido ciclista sobre Paseo de la Reforma. Decenas de kilómetros se cierran al tránsito vehicular para permitir que familias, corredores y ciclistas recorran una de las avenidas más emblemáticas del país entre rascacielos, monumentos y espacios culturales.

Camino del Mayab, Yucatán

En el corazón de la selva maya, esta ruta de varios kilómetros conecta comunidades yucatecas con experiencias gastronómicas, naturaleza y turismo sustentable. El trayecto combina senderos ecológicos, cenotes y paisajes selváticos ideales para los amantes del cicloturismo.

Guadalajara, Jalisco

La Perla Tapatía se ha convertido en una ciudad amigable para los ciclistas gracias a sus paseos dominicales y ciclovías urbanas. Cada semana, varias avenidas principales son abiertas para recorrer más de 30 kilómetros en bicicleta mientras se descubren edificios históricos y la vida cultural tapatía.

Destinos del mundo ideales para recorrer sobre dos ruedas

Ámsterdam, Países Bajos

Hablar de bicicletas es hablar de Ámsterdam. La capital neerlandesa cuenta con cientos de kilómetros de ciclovías y más bicicletas que habitantes. Sus canales, puentes y barrios históricos hacen que pedalear sea prácticamente parte de la experiencia turística obligada. Según algunos turistas, algunos neerlandeses nacen prácticamente sobre dos ruedas.

Copenhague, Dinamarca

Considerada una de las ciudades más sustentables del planeta, Copenhague posee infraestructura pensada casi por completo para ciclistas. Aquí es posible recorrer el centro histórico, zonas costeras y parques urbanos de manera segura y rápida.

Kioto, Japón

La antigua capital japonesa ofrece un paseo más tranquilo y cultural. Recorrer en bicicleta sus templos, jardines y calles tradicionales permite descubrir la ciudad a otro ritmo, especialmente durante primavera y otoño.

Vancouver, Canadá

Entre montañas, mar y bosques urbanos, Vancouver se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos para el ciclismo recreativo. La ruta del Stanley Park y los senderos frente al océano Pacífico ofrecen algunas de las mejores vistas urbanas de Norteamérica.

El turismo en bicicleta gana fuerza en el mundo

Cada vez más ciudades impulsan proyectos de movilidad sustentable y turismo ecológico a través de ciclovías, paseos recreativos y rutas naturales. Además de reducir emisiones contaminantes, viajar en bicicleta permite explorar destinos de forma más cercana, económica y saludable.

Desde las avenidas de la CDMX hasta los canales de Ámsterdam o las calles históricas de Kioto, el Día Mundial de la Bicicleta se ha convertido en una celebración para recorrer los caminos, pedaleando.

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