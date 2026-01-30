Feria del Caballo 2026: Nodal, Alejandro Fernández, La Arrolladora, Gloria Trevi y más

GENERANDO AUDIO...

Fechas, artistas, precios y más. Imagen: Feria del Caballo Texcoco

Los preparativos están más que listos en Texcoco, donde la tradicional Feria del Caballo tendrá cita del 13 de marzo al 12 de abril. A lo largo de ese mes, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, se presentarán más de 18 artistas.

A través de las redes sociales, este jueves, se dio a conocer el cartel del Palenque Texcoco 2026, en el que, por día, se presentarán artistas como Christian Nodal, Gloria Trevi, La Arrolladora Banda El Limón, Alejandro Fernández, Bronco, Banda MS y más.

Artistas listos para el Palenque Texcoco 2026

El Palenque Texcoco 2026 presentará a 18 artistas, repartidos del 13 de marzo al 12 de abril, los cuales se presentarán de la siguiente manera:

Marzo:

14: Christian Nodal

15: Pancho Barraza

17: Los Parras

19: Gabito Ballesteros y El Bogueto

20: Gerardo Ortiz

21: Gloria Trevi

22: Marca Registrada

26: Banda MS

28: Yuridia

29: El Trono de México

Abril:

1°: La Arrolladora Banda El Limón

2: Víctor Mendívil

3 y 4: Alejandro Fernández

5: Bronco

9: Conjunto Primavera

10: Eden Muñoz

12: Luis R. Conriquez

¿Cuál es el precio para asistir?

De acuerdo con información, la entrada general tiene un costo de 60 pesos; dicho boleto permite el acceso a varias atracciones, incluyendo shows en el Teatro del Pueblo.

Sin embargo, para los conciertos en el Palenque Texcoco, los boletos se venden por separado y el costo depende del artista:

Christian Nodal: mil 185 hasta 5 mil 340 pesos

mil 185 hasta 5 mil 340 pesos Pancho Barraza: 950 hasta 2 mil 965 pesos

950 hasta 2 mil 965 pesos Los Parras: 710 hasta 3 mil 680 pesos

710 hasta 3 mil 680 pesos Gabito Ballesteros y El Bogueto: mil 185 hasta 3 mil 915 pesos

mil 185 hasta 3 mil 915 pesos Gerardo Ortiz: 950 hasta 2 mil 965 pesos

950 hasta 2 mil 965 pesos Gloria Trevi: mil 185 hasta 4 mil 150 pesos

mil 185 hasta 4 mil 150 pesos Marca Registrada: 950 a 2 mil 965 pesos

950 a 2 mil 965 pesos Banda MS: mil 425 hasta 4 mil 745 pesos

mil 425 hasta 4 mil 745 pesos Yuridia: mil 185 hasta 4 mil 510 pesos

mil 185 hasta 4 mil 510 pesos El Trono de México : 595 hasta 2 mil 375 pesos

: 595 hasta 2 mil 375 pesos La Arrolladora Banda El Limón: 950 hasta 2 mil 965 pesos

950 hasta 2 mil 965 pesos Víctor Mendívil: 715 hasta 2 mil 730 pesos

715 hasta 2 mil 730 pesos Alejandro Fernández: mil 780 hasta 5 mil 815 pesos

mil 780 hasta 5 mil 815 pesos Bronco: 950 hasta 2 mil 965 pesos

950 hasta 2 mil 965 pesos Conjunto Primavera : 595 hasta 2 mil 610 pesos

: 595 hasta 2 mil 610 pesos Eden Muñoz: 950 hasta 4 mil 510 pesos

950 hasta 4 mil 510 pesos Luis R. Conriquez: mil 425 hasta 3 mil 560 pesos

¿Qué conciertos incluye la entrada general?

Además de los shows anteriormente mencionados, en el Mega Domo Victoria, antes Teatro del Pueblo, se presentarán varios artistas como parte de la Feria del Caballo 2026. Dichas presentaciones, de igual forma, serán del 13 de marzo al 12 de abril.

Marzo:

13: Adrián Favela

14: El Komander

15: Vagón Chicano

16: Distinto Norte

17: Tigrillos

18: Aarón y su Grupo Ilusión

19: Bellakath

20: Legítimo

21: 8uNO

22: Guerrera Kpop

23: Los Babys

24: Los Hijos del Pueblo

25: Alacranes Musical

26: Cachirula, Loojuan y Sayuri y Sopholov

28: Espinosa Paz

29: 31 Fans y Shinigamis del Norte

30: Festival del Rock

31: Tremenda Korte y Festival de Ska

Abril:

1°: Kumbe con K

2: Marco Flores y La Jerez

3: Los Plebes del Rancho

4: División Minúscula

5: Sonora Dinamita

7: Raymix

8: Alana Arrieta y Kevin AMF

9: Conjunto Nuevo Amanecer

10: Cardenales de Nuevo León

11: La Maquinaria Norteña

12: Los Yaguarú

Dichos shows están incluidos en la entrada general, la cual tiene un costo de 60 pesos.

Además de los conciertos, diversas actividades albergarán la Feria del Caballo 2026

Además del palenque, la feria ofrece una expo ganadera y ecuestre, pabellones comerciales y una zona gastronómica. Los visitantes también pueden disfrutar de espectáculos infantiles, juegos mecánicos y muestras artesanales de origen nacional e internacional. Además, habrá zona gastronómica, corridas de toros, juegos mecánicos y más.

