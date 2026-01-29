Primer puente de 2026: escapadas baratas y destinos cerca de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Destinos cerca de CDMX para primer puente. Foto: Shutterstock

El primer puente de 2026 llega este fin de enero y no hace falta gastar miles para salir de la rutina y respirar. Cerca de la Ciudad de México hay excursiones, museos, zonas arqueológicas y tours guiados que cuestan menos de 500 pesos y son ideales para un viaje de ida y vuelta, ya sea en pareja, familia o con amigos.

Excursiones desde la CDMX por menos de 500 pesos

Otumba y Axapusco en bicicleta (Estado de México)

Una forma diferente de conocer los alrededores de Teotihuacán es sobre ruedas. Este tour combina actividad física, historia y paisajes rurales, con visitas a acueductos y conventos antiguos; lo recomienda Civitatis.

Costo aproximado: 500 pesos

Cholula y Atlixco en un día (Puebla)

Dos destinos imperdibles en una sola escapada: la pirámide más grande del mundo y el colorido “pueblo de las flores”. Ideal para fotos, comida típica y caminar sin prisas. También sugerencia de la plataforma de viajes turísticos.

Costo aproximado: 500 pesos

Tlaxco, Tlaxcala: madera, queso y calma

Uno de los pueblos mágicos menos concurridos y más agradables para desconectarse. Talleres artesanales, quesos locales y calles rodeadas de montaña.

Costo aproximado: 320 pesos

Planes urbanos baratos para el puente de enero 2026

Tour nocturno por la CDMX

La capital cambia por completo de noche. Este recorrido en autobús descapotable pasa por Reforma, Bellas Artes y el Monumento a la Revolución iluminados.

Costo aproximado: 180 pesos

Free tour por Ciudad Universitaria

Ideal para amantes del arte y la arquitectura. Murales, historia y el campus de la UNAM, Patrimonio de la Humanidad.

Costo: sólo propina si lo contratas en Civitatis.

Museos y zonas arqueológicas cerca de la CDMX (entrada económica)

También la Revista del Consumidor hizo algunas sugerencias para que aproveches el primer puente de 2026 y salgas de la rutina hacia lugares cercanos a la CDMX.

Estado de México

Cosmovitral de Toluca: desde 15 pesos

desde 15 pesos Zona arqueológica Santa Cecilia Acatitlán: 75 pesos (domingos gratis)

75 pesos (domingos gratis) Museo Prehistórico de Tepexpan: entrada libre

Guanajuato

Alhóndiga de Granaditas: 85 pesos

85 pesos Museo Alfredo Dugès: entrada libre

entrada libre Zona arqueológica de Plazuelas: desde 65 pesos

Puebla

Zona arqueológica de Cholula: 80 pesos

80 pesos Museo de la Talavera: entrada libre

entrada libre Museo de la Memoria Histórica Universitaria: 10 pesos

Tip para el primer puente de 2026

Muchos museos y zonas arqueológicas tienen entrada gratis los domingos, por lo que planear bien el día puede reducir aún más el gasto del viaje.

