Inicia el Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora” con más de 25 mil asistentes

GENERANDO AUDIO...

Da inicio Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”. Foto: Carnaval de Mazatlán

Este miércoles 12 de febrero, con un Estadio Teodoro Mariscal abarrotado por más de 25 mil personas, arrancó el Carnaval Internacional Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”. En dicho evento, Javier I fue coronado como Rey de la Alegría en el primer día de la máxima fiesta porteña.

La ceremonia reunió a autoridades municipales y estatales, así como a miles de locales y turistas que disfrutarán de las actividades programadas del 12 al 17 de febrero.

Javier I es coronado Rey de la Alegría

En un escenario que evocó la música tradicional sinaloense, su Majestad Javier I recibió los atributos reales de manos de la Reina del Carnaval, Anahí I, acompañado por el Príncipe Real Guillermo, el Marqués Víctor y el Duque Romeo.

Autoridades encabezan el arranque del Carnaval

La presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez, y la presidenta del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, participaron en el acto inaugural de esta tradicional celebración mazatleca, considerada una de las más importantes del país.

Da inicio Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”. Foto: Carnaval de Mazatlán

Homenaje y espectáculo cultural

En el marco del evento, el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán rindió homenaje a Daniel Osuna por sus 25 años de trayectoria como Rey de la Alegría.

El Ballet Folclórico del Instituto presentó un espectáculo con los cuadros “Mi Diana”, “Manicero”, “Pachuca”, “Cinco de chicles”, “Estereofónica” y “Pato asado”, bajo la coordinación general de Zoila Fernández y con coreografías de Esaul Delgadillo, Pablo Navarrete y Javier Arcadia.

Da inicio Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”. Foto: Carnaval de Mazatlán

La noche cerró con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el Estadio Teodoro Mariscal, marcando el inicio oficial de las celebraciones.

El Carnaval Internacional Mazatlán 2026 continuará con coronaciones, desfiles y presentaciones artísticas hasta el martes 17 de febrero. De esta forma, se consolida como uno de los eventos turísticos y culturales más emblemáticos de Sinaloa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.