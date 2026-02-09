México supera los 20.6 millones de turistas extranjeros por aire en 2025; crece frente a 2024

GENERANDO AUDIO...

Buenas noticias para el sector turismo. México cerró 2025 con un nuevo máximo en la llegada de turistas internacionales por vía aérea: 20 millones 603 mil visitantes, que en números contantes representan 100 mil personas más que en 2024 y un incremento de 11.6% frente a los niveles previos a la pandemia en 2019, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur).

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que este resultado refleja el fortalecimiento de la conectividad aérea, la estabilidad del mercado estadounidense y el dinamismo de países como Canadá, Italia, Argentina, Reino Unido y China, que impulsaron la llegada de visitantes durante todo el año.

Estados Unidos y Canadá lideran la llegada de turistas

El mercado de Estados Unidos se mantuvo sólido y estable, con 13.7 millones de turistas que viajaron a México por vía aérea en 2025, cifra similar a la del año previo, y 27.2% superior a la de 2019, lo que confirma su papel como el principal emisor de visitantes.

Por su parte, Canadá se consolidó como uno de los mercados más dinámicos, al registrar 2.8 millones de turistas, lo que representa un crecimiento anual de 11% y un avance de 22% frente a 2019.

Europa, Sudamérica y China impulsan la diversificación

Asimismo, la diversificación de mercados mostró avances claros durante 2025. Las llegadas de turistas provenientes de:

Reino Unido crecieron 4.8% , con más de 447 mil visitantes

crecieron , con más de Italia aumentaron 13.7%

aumentaron Argentina , 10.8%

, China, 8.2%

Estos resultados, destacó Sectur, permiten también reducir la dependencia de un solo mercado y ampliar el posicionamiento de México en regiones estratégicas del mundo.

“La diversificación de mercados es fundamental para construir un crecimiento equilibrado, reducir vulnerabilidades y aprovechar nuevas oportunidades en el contexto internacional”, subrayó Josefina Rodríguez.

¿Quiénes visitan México? Perfil de los turistas en 2025

Durante 2025, el perfil de los turistas extranjeros que arribaron por vía aérea se concentró principalmente en adultos jóvenes y de mediana edad:

28.9% tenía entre 30 y 44 años

tenía entre 23.8% , entre 45 y 59 años

, entre 18.4% , entre 16 y 29 años

, entre 16.9% , 60 años o más

, 11.8%, niñas, niños y adolescentes de 0 a 15 años

