Turismo incrementó en México durante el tercer trimestre del 2025.

GENERANDO AUDIO...

El incremento se debe a un mayor consumo. Foto: Cuartoscuro.

El consumo y el Producto Interno Bruto (PIB) del turismo incrementaron ligeramente en julio, agosto y septiembre del 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante el tercer trimestre, el Indicador Trimestral del PIB turístico subió un 0.4% en comparación con el segundo trimestre del mismo año, que abarca de abril a junio. En cambio, aumentó un 0.8% en comparación con el tercer trimestre, pero del 2024.

De forma específica, subió un 1.7% anual el PIB turístico relacionado a la adquisición de bienes, como artesanías, recuerdos, alimentos, bebidas, prendas, entre otros

A su vez, la prestación de servicios turísticos incrementó un 0.5%. Este rubro se refiere tanto a recorridos como al hospedaje.

El aumento del PIB significó un respiro para el turismo, ya que se mantuvo a la baja en los primeros dos trimestres del 2025.

PIB turístico. Captura: Inegi.

Aumenta consumo turístico en México

Estos resultados favorables se deben a que aumentó en un 0.8% el consumo turístico al interior de México durante el tercer trimestre del 2025, en comparación con el mismo periodo, pero del 2024.

Si se analiza en comparación con el segundo trimestre del 2025, el consumo turístico interior subió un 0.3%

De forma específica, incrementó un 0.9% el consumo turístico interno en el tercer trimestre del 2025, en contraste con el mismo periodo del 2024. Este rubro se refiere a los gastos realizados por mexicanos dentro del país, fuera de su entorno habitual, según el Inegi.

En cambio, bajó un 0.7% el consumo turístico receptivo, en comparación con el tercer trimestre del año anterior. Engloba a turistas extranjeros que recorren México.

Cabe destacar que el PIB turístico y el consumo interior han registrado una tendencia a la alza desde el 2021.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: