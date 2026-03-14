La Judea: la tradición de Semana Santa que sobrevive en los pueblos de México

GENERANDO AUDIO...

Judea en Guanajuato. Foto: Cuartoscuro

La Semana Santa en México se vive de manera singular, en varios pueblos y regiones ya que se mantiene viva una tradición antigua: La Judea. Una representación popular donde el personaje central es Judas Iscariote, el apóstol que según la tradición bíblica traicionó a Jesús por 30 monedas.

Con máscaras, persecuciones simbólicas, música y teatro callejero, estas celebraciones convierten a comunidades enteras en escenario durante los días santos. Además de su significado religioso, al igual que el viacrucis, hoy también son un atractivo turístico y cultural que reúne a miles de visitantes cada año.

Purísima del Rincón, Guanajuato: máscaras y persecuciones

En Purísima del Rincón se celebra una de las Judeas más conocidas del país esta Semana Santa. La tradición comenzó hace más de 150 años impulsada por el pintor autodidacta Hermenegildo Bustos.

Durante Miércoles, Jueves y Viernes Santo, más de 300 participantes recorren las calles con máscaras de madera talladas en colorín, elaboradas por artesanos locales.

Entre los personajes aparecen diablos, rancheros, Judas y figuras satíricas que protagonizan persecuciones y escenas teatrales por el centro del pueblo. El momento culminante llega el Viernes Santo, cuando Judas es capturado y ejecutado simbólicamente frente a miles de asistentes.

El evento se ha convertido en uno de los principales atractivos de Semana Santa en el estado de Guanajuato.

Jala, Nayarit: una Judea con más de cuatro siglos

Otra celebración histórica ocurre en el Pueblo Mágico de Jala. Autoridades turísticas señalan que esta Judea tiene más de 400 años de antigüedad, por lo que es considerada una de las más antiguas del país.

Durante Semana Santa, prácticamente todo el pueblo participa en la representación de la Pasión de Cristo. Las calles se llenan de personajes bíblicos, soldados romanos y fieles que recrean momentos como la Última Cena, la traición de Judas y el viacrucis.

En esta versión, Judas también puede representar críticas o comentarios sociales, lo que muestra cómo las comunidades integran elementos contemporáneos en tradiciones muy antiguas.

La Judea de Jala en Nayarit. Foto: Sectur Nayarit

San Andrés del Téul, Zacatecas: una Judea comunitaria

En San Andrés del Téul, cabecera del municipio de Jiménez del Téul, la Judea en Semana Santa es una de las celebraciones religiosas más importantes de la región.

Este municipio rural, ubicado al oeste de Zacatecas, tiene poco más de 4 mil habitantes. Durante la Semana Santa, buena parte de la comunidad participa en la organización y representación de los pasajes bíblicos.

Los participantes recorren las calles caracterizados como soldados, fariseos y personajes del relato cristiano, mientras que Judas es perseguido en escenas simbólicas que recuerdan su traición.

Debido a su ubicación aislada, a más de 300 kilómetros de la capital del estado, la celebración mantiene un carácter muy tradicional y comunitario, donde las familias participan generación tras generación.

San Martín de las Flores, Jalisco: una Judea con miles de participantes

En San Martín de las Flores se realiza una de las representaciones de Semana Santa más multitudinarias del occidente del país.

La celebración involucra a cientos de actores voluntarios, quienes recrean los últimos días de Jesús con vestuarios elaborados y escenografías en las calles del barrio.

Las escenas más esperadas son el viacrucis y la persecución de Judas, seguidas por miles de personas que acompañan el recorrido.

La tradición es tan importante para la comunidad que cada año atrae visitantes de toda el área metropolitana de Guadalajara.

Huejuquilla el Alto, Jalisco: tradición en la sierra

Más al norte de Jalisco, en Huejuquilla el Alto, la Judea también forma parte de las celebraciones de Semana Santa.

En este municipio serrano, cercano a los límites con Zacatecas y Nayarit, las representaciones combinan elementos religiosos con costumbres regionales.

Los participantes recorren las calles vestidos como romanos, apóstoles y personajes populares, mientras los habitantes acompañan la escenificación de la Pasión de Cristo.

Aunque es una celebración más pequeña que en otras ciudades, su valor radica en que mantiene una tradición transmitida por generaciones en comunidades del norte de Jalisco.

Además de su significado religioso, la Judea en Semana Santa se ha convertido en una experiencia cultural para visitantes que buscan conocer las tradiciones vivas de México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.