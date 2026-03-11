Semana Santa 2026: 8 destinos en México que casi nadie considera… y valen muchísimo la pena
Cada año millones de viajeros esperan con ansia la Semana Santa no sólo por el aire místico sino por los días de descanso, pero así como muchos viajan a los destinos de playa más famosos, otro optan por lugares que ofrecen paisajes increíbles, pueblos históricos y experiencias vivenciales sin ir a la costa. Conoce estos 8 destinos.
Por acá te mostramos desde desde ciudades coloniales hasta pueblos de montaña o antiguos pueblos mineros, estos lugares pueden ser perfectos para descansar, caminar sin prisa y disfrutar la gastronomía local. Si estás pensando en viajar para Semana Santa, estos ocho destinos en México que no son playa pueden ser una excelente opción para tus vacaciones.
San Miguel de Allende, Guanajuato
Esta ciudad colonial es uno de los destinos turísticos más atractivos de México. También durante Semana Santa en San Miguel de Allende se realizan procesiones y eventos religiosos que llenan de ambiente místico el centro histórico.
Qué puedes hacer:
- Visitar la Parroquia de San Miguel Arcángel
- Caminar por calles llenas de galerías de arte
- Comer en restaurantes con terrazas y vista a la ciudad
- Visitar viñedos cercanos
Pátzcuaro
Uno de los pueblos mágicos más tradicionales del país. Sus plazas, mercados y portales mantienen un ambiente colonial muy auténtico. En Semana Santa presenta celebraciones religiosas de gran tradición y algunas únicas en el país.
Qué hacer:
- Pasear por la Plaza Vasco de Quiroga
- Tomar una lancha hacia la Isla de Janitzio
- Probar la cocina tradicional michoacana
- Comprar artesanías en mercados locales
Creel
Para quienes buscan naturaleza, este destino en la Sierra Tarahumara es espectacular. Sus paisajes son de los más impresionantes de México. Para Semana Santa podrás ver procesiones religiosas pero también tradiciones indígenas únicas.
Qué hacer:
- Recorrer las Barrancas del Cobre
- Visitar el Lago de Arareko
- Conocer comunidades rarámuri
- Hacer senderismo o ciclismo de montaña
Real de Catorce
Este antiguo pueblo minero se encuentra en el altiplano potosino y tiene una atmósfera única. Un sitio ideal para aquellos que están en la búsqueda de historia y paisajes diferentes. Por lo que si vas en Semana Santa hallarás tradición, cultura y religiosidad.
Qué hacer:
- Entrar al pueblo por el Túnel de Ogarrio
- Visitar la Parroquia de la Purísima Concepción
- Recorrer el desierto en jeep
- Tomar fotografías de sus paisajes
Peña de Bernal
Este pueblo mágico es famoso por la Peña de Bernal, uno de los monolitos más grandes del mundo. Si bien en Semana Santa está muy concurrido no te podrás perder los actos religiosos y su viacrucis.
Qué hacer:
- Subir al mirador de la peña
- Probar gorditas queretanas
- Comprar dulces y artesanías
- Caminar por el centro histórico
Huasca de Ocampo
Rodeado de bosques y paisajes naturales, es uno de los destinos favoritos cerca de la Ciudad de México y además es uno de los pueblos mágicos de México.
Qué hacer:
- Visitar los Prismas Basálticos
- Hospedarte en cabañas
- Recorrer antiguas haciendas
- Pasear en lancha en presas cercanas
Cuetzalan
Uno de los pueblos mágicos más bellos del país. Suele amanecer cubierto por neblina. En Semana Santa encontrarás además tradiciones indígenas y un marcado fervor religioso.
Qué hacer:
- Visitar la Parroquia de San Francisco de Asís
- Explorar cascadas y grutas
- Probar café local
- Comprar textiles tradicionales
El ambiente es tranquilo y muy auténtico.
Zacatlán
Este pueblo mágico combina miradores de montaña, clima fresco y tradición sidrera. Es también uno de los destinos más bonitos de la Sierra Norte de Puebla.
Qué hacer:
- Ver el Reloj Floral de Zacatlán
- Caminar por el Mirador de Cristal de Zacatlán
- Probar sidra artesanal
- Recorrer huertos de manzana
