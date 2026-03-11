Semana Santa 2026: 8 destinos en México que casi nadie considera… y valen muchísimo la pena

GENERANDO AUDIO...

Destinos no playeros para Semana Santa. Foto: Cuartoscuro/UnoTV

Cada año millones de viajeros esperan con ansia la Semana Santa no sólo por el aire místico sino por los días de descanso, pero así como muchos viajan a los destinos de playa más famosos, otro optan por lugares que ofrecen paisajes increíbles, pueblos históricos y experiencias vivenciales sin ir a la costa. Conoce estos 8 destinos.

Por acá te mostramos desde desde ciudades coloniales hasta pueblos de montaña o antiguos pueblos mineros, estos lugares pueden ser perfectos para descansar, caminar sin prisa y disfrutar la gastronomía local. Si estás pensando en viajar para Semana Santa, estos ocho destinos en México que no son playa pueden ser una excelente opción para tus vacaciones.

San Miguel de Allende, Guanajuato

Esta ciudad colonial es uno de los destinos turísticos más atractivos de México. También durante Semana Santa en San Miguel de Allende se realizan procesiones y eventos religiosos que llenan de ambiente místico el centro histórico.

Qué puedes hacer:

Visitar la Parroquia de San Miguel Arcángel

Caminar por calles llenas de galerías de arte

Comer en restaurantes con terrazas y vista a la ciudad

Visitar viñedos cercanos

Pátzcuaro

Uno de los pueblos mágicos más tradicionales del país. Sus plazas, mercados y portales mantienen un ambiente colonial muy auténtico. En Semana Santa presenta celebraciones religiosas de gran tradición y algunas únicas en el país.

Qué hacer:

Pasear por la Plaza Vasco de Quiroga

Tomar una lancha hacia la Isla de Janitzio

Probar la cocina tradicional michoacana

Comprar artesanías en mercados locales

Creel

Para quienes buscan naturaleza, este destino en la Sierra Tarahumara es espectacular. Sus paisajes son de los más impresionantes de México. Para Semana Santa podrás ver procesiones religiosas pero también tradiciones indígenas únicas.

Qué hacer:

Recorrer las Barrancas del Cobre

Visitar el Lago de Arareko

Conocer comunidades rarámuri

Hacer senderismo o ciclismo de montaña

Real de Catorce

Este antiguo pueblo minero se encuentra en el altiplano potosino y tiene una atmósfera única. Un sitio ideal para aquellos que están en la búsqueda de historia y paisajes diferentes. Por lo que si vas en Semana Santa hallarás tradición, cultura y religiosidad.

Qué hacer:

Entrar al pueblo por el Túnel de Ogarrio

Visitar la Parroquia de la Purísima Concepción

Recorrer el desierto en jeep

Tomar fotografías de sus paisajes

Peña de Bernal

Este pueblo mágico es famoso por la Peña de Bernal, uno de los monolitos más grandes del mundo. Si bien en Semana Santa está muy concurrido no te podrás perder los actos religiosos y su viacrucis.

Qué hacer:

Subir al mirador de la peña

Probar gorditas queretanas

Comprar dulces y artesanías

Caminar por el centro histórico

Huasca de Ocampo

Rodeado de bosques y paisajes naturales, es uno de los destinos favoritos cerca de la Ciudad de México y además es uno de los pueblos mágicos de México.

Qué hacer:

Visitar los Prismas Basálticos

Hospedarte en cabañas

Recorrer antiguas haciendas

Pasear en lancha en presas cercanas

Cuetzalan

Uno de los pueblos mágicos más bellos del país. Suele amanecer cubierto por neblina. En Semana Santa encontrarás además tradiciones indígenas y un marcado fervor religioso.

Qué hacer:

Visitar la Parroquia de San Francisco de Asís

Explorar cascadas y grutas

Probar café local

Comprar textiles tradicionales

El ambiente es tranquilo y muy auténtico.

Zacatlán

Este pueblo mágico combina miradores de montaña, clima fresco y tradición sidrera. Es también uno de los destinos más bonitos de la Sierra Norte de Puebla.

Qué hacer:

Ver el Reloj Floral de Zacatlán

Caminar por el Mirador de Cristal de Zacatlán

Probar sidra artesanal

Recorrer huertos de manzana

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.