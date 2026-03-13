No sólo Iztapalapa: los viacrucis de México que cada Semana Santa reúnen a miles de fieles

GENERANDO AUDIO...

Durante Semana Santa, además de los días de descanso, se nota un espíritu de misticismo en barrios, pueblos y ciudades del país porque algunas de ellas se vuelven escenario de una de las tradiciones de mayor arraigo: el viacrucis, el camino de Cristo hacia la crucifixión.

Sin duda, Iztapalapa, en la CDMX, es el más famoso y multitudinario, pero no es único. También en distintos puntos de la República hay viacrucis que reúnen a miles de fieles, actores y visitantes, acá un listado de los más concurridos de México.

Iztapalapa, el viacrucis más multitudinario

El viacrucis de Iztapalapa es considerado el más grande de México y uno de los más impresionantes del mundo; hace poco ingresó al listado de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Cada Viernes Santo, miles de actores participan en la escenificación que recorre los barrios originarios y culmina en el Cerro de la Estrella. La tradición comenzó en 1843 y actualmente congrega a más de un millón de asistentes.

Taxco, penitencia y tradición en calles coloniales

En Taxco, Guerrero, la Semana Santa es una de las más intensas del país.

Las procesiones y representaciones del viacrucis recorren las estrechas calles empedradas del Pueblo Mágico, donde miles de fieles presencian rituales de penitencia que datan de la época colonial.

San Luis Potosí y su histórica Semana Santa

En San Luis Potosí, el viacrucis forma parte de una de las celebraciones religiosas más importantes del país.

La ciudad es especialmente conocida por la Procesión del Silencio, considerada una de las más solemnes de América Latina, que cada año convoca a miles de personas.

San Miguel de Allende, fe en uno de los destinos más visitados

En San Miguel de Allende, en Guanajuato, el viacrucis también es parte de las celebraciones que marcan la Semana Santa.

Las representaciones recorren calles del centro histórico y reúnen a habitantes y turistas que visitan la ciudad durante el periodo vacacional.

Acolman, tradición en el Estado de México

El municipio de Acolman, en el Estado de México, conserva una de las representaciones de viacrucis más tradicionales del centro del país.

El recorrido reúne a actores locales que recrean las estaciones del camino al Calvario mientras habitantes y visitantes acompañan la procesión.

Querétaro, viacrucis en el centro histórico

En Santiago de Querétaro, diversas parroquias organizan representaciones que recorren calles del centro histórico. Cada año, cientos de personas participan como actores o espectadores en esta tradición de Semana Santa.

Morelia, representación en el centro histórico

En Morelia, Michoacán, el viacrucis forma parte del programa religioso de Semana Santa. La escenificación suele recorrer calles del centro histórico, donde cientos de personas acompañan el recorrido. Horas más tarde la gente se junta para ver la Procesión del Silencio, en la Calzada Madero.

La Judea de San Martín de las Flores

En San Martín de las Flores, en Jalisco, se realiza una de las representaciones más particulares del país. Conocida como La Judea, esta celebración mezcla teatro popular, máscaras y personajes que representan a soldados romanos, atrayendo a miles de visitantes cada año.

Chihuahua y los viacrucis del norte

En Chihuahua, distintas parroquias organizan representaciones del viacrucis que convocan a miles de fieles. En algunos casos el recorrido culmina en cerros o explanadas donde se escenifica la crucifixión.

El viacrucis al Cristo Rey en el Cerro del Cubilete

En Cerro del Cubilete, en Guanajuato, fieles realizan peregrinaciones y representaciones de la Pasión de Cristo rumbo al santuario del Cristo Rey del Cubilete. La celebración reúne cada año a miles de peregrinos.

Nezahualcóyotl y los viacrucis comunitarios

En Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, distintas colonias organizan representaciones del viacrucis que convocan a cientos o miles de asistentes. Las escenificaciones suelen realizarse en calles y plazas públicas con la participación de vecinos.

Saltillo y su viacrucis

Cada Viernes Santo en las instalaciones de la iglesia Ojo de Agua, en Saltillo, Coahuila, reúnen a más de 5 mil personas para asistir al viacrucis cuyo recorrido es de los más reconocidos del país.

Metepec, más de 9 décadas de tradición

La representación del trayecto de Cristo hacia el llamado Gólgota tiene más de 90 años de historia en Metepec, y cada año tiene la participación de 400 actores.

En México, el viacrucis se ha convertido en una mezcla de fe, tradición comunitaria, atractivo cultural y hasta en un atractivo turístico en barrios, pueblos y ciudades.

