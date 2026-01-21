Adolescente de 13 años que dio a luz en Chiapas, es dada de alta; su bebé sigue hospitalizado

GENERANDO AUDIO...

La menor está bajo resguardo de sus papás. Foto: Lizeth Coello

Autoridades del IMSS Bienestar en Chiapas confirmaron que Daysi, la adolescente de 13 años que dio a luz el pasado 6 de enero a un bebé en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de Las Casas, ya fue dada de alta.

Al ingresar al hospital, la madre presentó aplastamiento de vejiga y útero, lesiones internas y malestares derivados del sarampión, situación que derivó en una intervención médica de urgencia y en el nacimiento del bebé, pero ya está en casa.

“Ella ya egresó, ella llegó con una infección de sarampión, probable sarampión con una dificultad respiratoria, una neumonía agregada, estuvo durante su atención, tuvo complicaciones obstétricas, e hizo una atonía uterina, entonces Daysi estuvo en el Hospital de las Culturas tres días y egresó por mejoría en su casa”. Sofía Carlota Aguilar Herrera, coordinadora estatal del IMSS Bienestar en Chiapas

Sin embargo, el recién nacido continúa recibiendo atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital Pascacio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez, debido a complicaciones graves por su prematurez.

“Es un recién nacido prematuro extremo, lo que le llaman los neonatólpgps prematuro extremo y tuvo complicaciones justas de la prematurez hizo una enterocolitis necrotizante”. Sofía Carlota Aguilar Herrera, coordinadora estatal del IMSS Bienestar en Chiapas

La funcionaria destacó que la menor está bajo resguardo de sus papás, aunque lamentó que el matrimonio infantil y embarazo adolescente se siga dando en comunidades indígenas bajo sus usos y costumbres, por lo que refuerzan pláticas para generar cambios culturales y prevenir estos problemas en menores de edad.

En el ámbito legal, se informó que la investigación se inició de oficio, luego de que trabajadores sociales del hospital dieran aviso a las autoridades, conforme a los protocolos, aun sin existir una denuncia formal por parte de la familia.

Las indagatorias están a cargo de la Fiscalía de Justicia Indígena en Chiapas, que integra el expediente clínico, entrevistas a padres y familiares, así como otros datos de prueba para determinar posibles responsabilidades penales, pues la madre tiene 13 años y el papá del bebé 17 años.

No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) continuará con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos conforme a la ley.

