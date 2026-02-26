La “Suiza” de Veracruz: así es Alpatláhuac, atractivos turísticos y bellezas naturales

GENERANDO AUDIO...

Alpatláhuac, conocida como la “Suiza” de Veracruz. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

El municipio de Alpatláhuac, conocido como la “Suiza de Veracruz”, se ha convertido en una opción turística para quienes buscan naturaleza, gastronomía local y paisajes de montaña. Aunque no cuenta con el nombramiento de Pueblo Mágico, destaca por sus escenarios naturales y su cercanía con el Pico de Orizaba.

Ubicado en la región de las Altas Montañas, a las faldas del volcán y a aproximadamente dos o tres horas en automóvil desde el Puerto de Veracruz, este destino ofrece laderas verdes, valles y vistas panorámicas con algunos días y noches de neblina. Imágenes que lo han posicionado como un punto ideal para fotografías y actividades al aire libre.

¿Qué hacer en Alpatláhuac, la “Suiza de Veracruz”?

Uno de los principales atractivos es el Centro Ecoturístico Abaturc, ubicado sobre la carretera a Cocalzingo, en el kilómetro 3 de Alpatláhuac. En este espacio natural se encuentra la cascada Atlapixtla, con una caída aproximada de 150 metros.

El centro ofrece actividades para visitantes de distintas edades, como tirolesa, senderismo, gotcha y paseos a caballo. También dispone de cabañas para hospedaje, donde es posible observar el cielo estrellado en un entorno con baja contaminación.

En la zona se ofrece gastronomía regional con café orgánico, pan de pueblo y quesos artesanales. Entre los platillos tradicionales destacan el pipián, las empanadas y el tlatonile.

Pueblos cercanos a la “Suiza” de Veracruz

Aproximadamente a 30 minutos se localiza Coscomatepec de Bravo, Pueblo Mágico que representa uno de los principales accesos al Pico de Orizaba.

Este destino cuenta con una tirolesa de más de 500 metros de longitud y conserva arquitectura con vestigios coloniales.

En su oferta gastronómica figuran la barbacoa de borrego, el tezmole, el chilatole de flor de izote, el chilatole de frijol gordo, las memelas y tamales de distintos sabores. También alberga el Museo Tetlalpan, que resguarda piezas prehispánicas, documentos coloniales y registros fotográficos históricos.

Otra opción en las cercanías de Alpatláhuac es Ixhuacán de los Reyes, localidad rodeada de ríos y cascadas, donde se mantienen tradiciones de la región y un entorno natural que complementa la experiencia turística en las Altas Montañas de Veracruz.

Con paisajes montañosos, actividades ecoturísticas y gastronomía regional, Alpatláhuac se posiciona como alternativa para recorridos de fin de semana en el estado o para personas de entidades aledañas.

