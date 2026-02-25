Turismo rural en CDMX: Xochimilco, Tláhuac y más alcaldías con naturaleza y tradición
El turismo rural se consolida en la Ciudad de México (CDMX) como una alternativa estratégica en alcaldías como Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan que combinan naturaleza, tradición y desarrollo local. De acuerdo con datos oficiales, más de 60% del territorio capitalino —equivalente a 88 mil hectáreas— corresponde a suelo de conservación, lo que representa 12% de la biodiversidad nacional y 2% de la biodiversidad mundial.
Este patrimonio natural incluye 25 Áreas Naturales Protegidas y siete Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, lo que posiciona a la capital como un destino estratégico para visitantes nacionales y extranjeros.
¿En qué alcaldías se puede hacer turismo rural?
Las actividades se concentran principalmente en alcaldías con suelo de conservación como:
Xochimilco
- Paseos turísticos en trajineras
- Siembra de hortalizas y flores de temporada
- Producción de cempasúchil y flor de Nochebuena
- Recorridos agroecológicos
Tláhuac
- Actividades agrícolas tradicionales
- Visitas a embarcaderos
- Turismo cultural en el pueblo de San Andrés Mixquic, reconocido por la celebración del Día de Muertos
Milpa Alta
- Feria Nacional del Mole, celebrada cada octubre
- Gastronomía tradicional
- Experiencias comunitarias ligadas a la producción agrícola
Además, otras alcaldías con zonas rurales y oferta de turismo de naturaleza incluyen:
- Tlalpan
- La Magdalena Contreras
- Cuajimalpa de Morelos
- Álvaro Obregón
- Gustavo A. Madero
Actividades disponibles
Entre las actividades que pueden realizarse destacan:
- Senderismo
- Avistamiento de aves emblemáticas
- Observación de reptiles y mamíferos endémicos
- Rappel y campismo
- Recorridos agroecológicos
- Siembra y reproducción de especies endémicas de flora y fauna
La secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto, señaló que se busca que más habitantes y visitantes conozcan la oferta turística en suelos de conservación mediante guías y materiales de promoción enfocados en turismo de naturaleza.
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ha destacado que el 60% del suelo de la ciudad es zona de conservación y que es necesario dedicar mayor atención y recursos a estas áreas para garantizar el futuro ambiental de la capital.
La información sobre rutas, experiencias y servicios puede consultarse en la Guía de Turismo de Naturaleza disponible en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y en los portales oficiales de las alcaldías con suelo rural.
