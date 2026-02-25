Turismo rural en CDMX: Xochimilco, Tláhuac y más alcaldías con naturaleza y tradición

GENERANDO AUDIO...

En el turismo rural se pueden hacer varias actividades. Foto: Cuartoscuro

El turismo rural se consolida en la Ciudad de México (CDMX) como una alternativa estratégica en alcaldías como Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y Tlalpan que combinan naturaleza, tradición y desarrollo local. De acuerdo con datos oficiales, más de 60% del territorio capitalino —equivalente a 88 mil hectáreas— corresponde a suelo de conservación, lo que representa 12% de la biodiversidad nacional y 2% de la biodiversidad mundial.

Este patrimonio natural incluye 25 Áreas Naturales Protegidas y siete Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, lo que posiciona a la capital como un destino estratégico para visitantes nacionales y extranjeros.

¿En qué alcaldías se puede hacer turismo rural?

Las actividades se concentran principalmente en alcaldías con suelo de conservación como:

Xochimilco

Paseos turísticos en trajineras

Siembra de hortalizas y flores de temporada

Producción de cempasúchil y flor de Nochebuena

Recorridos agroecológicos

Tláhuac

Actividades agrícolas tradicionales

Visitas a embarcaderos

Turismo cultural en el pueblo de San Andrés Mixquic, reconocido por la celebración del Día de Muertos

Milpa Alta

Feria Nacional del Mole, celebrada cada octubre

Gastronomía tradicional

Experiencias comunitarias ligadas a la producción agrícola

Además, otras alcaldías con zonas rurales y oferta de turismo de naturaleza incluyen:

Tlalpan

La Magdalena Contreras

Cuajimalpa de Morelos

Álvaro Obregón

Gustavo A. Madero

Actividades disponibles

Entre las actividades que pueden realizarse destacan:

Senderismo

Avistamiento de aves emblemáticas

Observación de reptiles y mamíferos endémicos

Rappel y campismo

Recorridos agroecológicos

Siembra y reproducción de especies endémicas de flora y fauna

La secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto, señaló que se busca que más habitantes y visitantes conozcan la oferta turística en suelos de conservación mediante guías y materiales de promoción enfocados en turismo de naturaleza.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ha destacado que el 60% del suelo de la ciudad es zona de conservación y que es necesario dedicar mayor atención y recursos a estas áreas para garantizar el futuro ambiental de la capital.

La información sobre rutas, experiencias y servicios puede consultarse en la Guía de Turismo de Naturaleza disponible en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y en los portales oficiales de las alcaldías con suelo rural.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.