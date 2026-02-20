Alerta, viajeros: este trámite será obligatorio para volar a Reino Unido desde febrero

GENERANDO AUDIO...

Checa trámite al viajar a Reino Unido. Fotos: Cortesía Embajada Británica en México

Si tienes en mente viajar a Reino Unido para este 2026 y ya te ves tomándote fotos ante el Big Ben o el Palacio de Buckingham, tómatelo con calma, pues si no cuentas con la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) puede que te quedes en tierra. Así es, a partir del 25 de febrero, este permiso digital será obligatorio para abordar cualquier vuelo hacia territorio británico, incluso si sólo vas de tránsito. La medida aplica para turistas, viajeros de negocios y estudiantes de estancias cortas, y tiene un costo oficial de 16 euros (unos 390 pesos mexicanos). No contar con ella puede derivar en demoras, pérdida del vuelo o negación de abordaje.

Si tienes planeado visitar Londres, recorrer Escocia o conectar vía Reino Unido rumbo a otro destino, es indispensable tramitar con anticipación tu ETA para evitar contratiempos, gastos extra y posibles estafas, recuerda que estamos cerca de las vacaciones de Semana Santa y más vale prevenir.

¿Qué es la ETA y por qué es obligatoria?

La Autorización Electrónica de Viaje (ETA) es un permiso digital obligatorio para estancias cortas de hasta seis meses en el Reino Unido. Aplica para:

Turismo

Viajes de negocios

Visitas familiares

Estudios cortos

Tránsito por territorio británico

Este trámite está diseñado para personas que no necesitan visa tradicional, como los ciudadanos mexicanos.

La ETA tiene una vigencia de dos años o hasta que venza el pasaporte con el que se solicitó, lo que ocurra primero.

¿Cuánto cuesta y cómo se tramita?

Costo oficial: £16 (aproximadamente 390 pesos mexicanos)

£16 (aproximadamente 390 pesos mexicanos) Dónde tramitarla: En la aplicación oficial UK ETA , disponible para iOS y Android En el sitio del Gobierno británico: www.gov.uk/eta



Tip clave: Solicítala al menos tres días hábiles antes de tu vuelo, aunque lo recomendable es hacerlo con mayor anticipación, especialmente en temporadas altas.

Foto: VisitBritain/George Johnson, cortesía Embajada Británica en México

¿Qué pasa si viajas por trabajo o estudios?

Si cuentas con visa para trabajar, estudiar o residir en el Reino Unido, tu estatus migratorio ahora será digital mediante la eVisa.

La eVisa es un registro electrónico que sustituye los documentos físicos y contiene tu identidad y estatus migratorio. Es válida durante todo tu periodo autorizado de estancia.

A partir del 28 de enero de 2026, será indispensable que tu cuenta de UK Visas and Immigration (UKVI) esté actualizada con tu pasaporte vigente. No hacerlo podría provocar demoras, problemas migratorios o incluso que te nieguen el abordaje.

Más información:

Alerta por fraudes: así operan las estafas de visas y ETA

Autoridades británicas y la Embajada del Reino Unido en México han alertado por el aumento de fraudes relacionados con supuestas visas garantizadas, trámites exprés y falsas ofertas de trabajo, tal como te lo mostramos hace algunas semanas en Unotv.com.

Los estafadores suelen contactar a las víctimas por:

Llamadas telefónicas

Correos electrónicos

Mensajes SMS

Sitios web falsos

Redes sociales

Utilizan lenguaje institucional, documentos falsos y datos personales reales para generar confianza.

Señales claras de estafa

Prometen visas garantizadas

Ofrecen empleos inexistentes

Solicitan pagos en efectivo o transferencias

Piden datos personales por correo o redes sociales

Importante: El gobierno británico nunca solicita dinero ni información personal por teléfono, correo electrónico o redes sociales.

Recomendaciones clave para evitar fraudes

Realiza tu trámite sólo en sitios oficiales del Gobierno británico

Desconfía de gestores que prometan resultados garantizados

Nunca pagues por transferencia bancaria, mensajes o redes sociales

No compartas documentos ni datos personales fuera de plataformas oficiales

Verifica que los sitios terminen en .gov.uk

Si una oferta suena demasiado buena para ser verdad, probablemente sea un fraude.

Lo que debes recordar antes de viajar

Desde el 25 de febrero de 2026 , la ETA es obligatoria para abordar vuelos al Reino Unido

, Su costo oficial es de £16 (390 pesos)

Es válida por dos años

Tramítala con mínimo tres días hábiles de anticipación

No contar con este permiso puede significar perder tu vuelo, retrasos importantes y gastos inesperados.

