Viaja más barato en 2026: éste es el mejor día y mes para comprar vuelos en México

Conoce estos datos útiles para tu próximo viaje. Foto: Shutterstock

Si estás pensando en viajar en el próximo puente o en las ya cercanas vacaciones de Semana Santa, checa el reporte Consejos para ahorrar en viajes de Expedia 2026, pues el paseo podría costarte mucho menos si eliges bien el día y el mes para comprar tus vuelos. Según el informe, el viernes se consolida como el día más barato para reservar y volar, mientras que febrero es el mes más económico para viajar desde México, con boletos hasta 43% más baratos que en diciembre, lo que representa un ahorro promedio de 2 mil 100 pesos por persona. El análisis se basa en millones de reservaciones reales hechas en Expedia.mx y en un estudio a consumidores.

Viernes, el nuevo día clave para ahorrar

El estudio de Expedia detectó un cambio en los hábitos de viaje. Hoy, volar y reservar en viernes ofrece mejores precios que cualquier otro día de la semana.

Viernes es el día más barato para reservar vuelos

Viernes también es el día más barato para volar , con hasta 6% de ahorro

, con hasta Domingo es el día más caro para comprar boletos

En vuelos nacionales, martes es el día más económico y jueves el más caro, con diferencias de hasta 12%

Este ajuste responde a una mayor flexibilidad de los viajeros, el auge de las microvacaciones y las reservas más cercanas a la fecha del viaje.

Febrero, el mes más barato para volar desde México

Si el objetivo es gastar menos, ojo, porque esto te interesa, febrero es el mejor mes para viajar en 2026.

Es hasta 43% más barato que diciembre

Representa un ahorro promedio de 2 mil 100 pesos por bolet o

o También es el mes con menor saturación aérea, lo que significa menos filas y aeropuertos más despejados

Si eres de los que siempre viajan en julio, considera un cambio, pues de acuerdo con el reporte este mes es el más caro y con mayor afluencia.

Cuándo conviene comprar tu boleto

Siguiendo con el estudio, se deben revisar algunas costumbres, ya que a veces reservar con mucha anticipación no siempre garantiza el mejor precio. Acá los mejores momentos para reservar en vuelos nacionales e internacionales:

Vuelos nacionales

Mejor momento: 180 días antes del viaje

Precio promedio: 2 mil 700 pesos

Comprar en la última semana puede elevar el costo hasta 3 mil 200 pesos

Vuelos internacionales

Mejor ventana: entre 8 y 14 días antes del viaje

Precio promedio: 9 mil pesos

Comprar con más de seis meses de anticipación puede elevar el costo hasta 12 mil 900 pesos

Los días con menos gente para viajar

Si estás buscando disfrutar con menos gente en tus viajes, escoger la fecha podría darte una mejor experiencia. Acá las opciones:

Domingo: día menos concurrido para volar

día menos concurrido para volar Jueves: el día con más saturación

Fechas con menor afluencia aérea:

23 de febrero

9 y 23 de marzo

6 de abril

Fechas con mayor saturación:

17 de julio

12 de septiembre

14 de noviembre

26 de diciembre

Nuevas formas de viajar que ayudan a ahorrar

Los viajes ya no son los mismos de hace años, ahora también los hábitos de los viajeros mexicanos continúan cambiando, menos maletas, más escalas y viajes rápidos.

48% vuela sólo con equipaje de mano

37% usa ropa extra para evitar cargos por maleta

26% planea escalas largas para conocer otra ciudad

También crecen las microvacaciones de 24 horas, sobre todo hacia Houston, Dallas, Miami, Los Ángeles y San Antonio.

Las rutas y aeropuertos más baratos

Aeropuertos con mejores precios: Toluca, Acapulco y Tijuana

Rutas nacionales por debajo de 1,700 pesos

Rutas internacionales por debajo de 5 mil 100 pesos

Caídas de precio de hasta 30% anual en varias rutas

