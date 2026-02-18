Viaja más barato en 2026: éste es el mejor día y mes para comprar vuelos en México
Si estás pensando en viajar en el próximo puente o en las ya cercanas vacaciones de Semana Santa, checa el reporte Consejos para ahorrar en viajes de Expedia 2026, pues el paseo podría costarte mucho menos si eliges bien el día y el mes para comprar tus vuelos. Según el informe, el viernes se consolida como el día más barato para reservar y volar, mientras que febrero es el mes más económico para viajar desde México, con boletos hasta 43% más baratos que en diciembre, lo que representa un ahorro promedio de 2 mil 100 pesos por persona. El análisis se basa en millones de reservaciones reales hechas en Expedia.mx y en un estudio a consumidores.
Viernes, el nuevo día clave para ahorrar
El estudio de Expedia detectó un cambio en los hábitos de viaje. Hoy, volar y reservar en viernes ofrece mejores precios que cualquier otro día de la semana.
- Viernes es el día más barato para reservar vuelos
- Viernes también es el día más barato para volar, con hasta 6% de ahorro
- Domingo es el día más caro para comprar boletos
- En vuelos nacionales, martes es el día más económico y jueves el más caro, con diferencias de hasta 12%
Este ajuste responde a una mayor flexibilidad de los viajeros, el auge de las microvacaciones y las reservas más cercanas a la fecha del viaje.
Febrero, el mes más barato para volar desde México
Si el objetivo es gastar menos, ojo, porque esto te interesa, febrero es el mejor mes para viajar en 2026.
- Es hasta 43% más barato que diciembre
- Representa un ahorro promedio de 2 mil 100 pesos por boleto
- También es el mes con menor saturación aérea, lo que significa menos filas y aeropuertos más despejados
Si eres de los que siempre viajan en julio, considera un cambio, pues de acuerdo con el reporte este mes es el más caro y con mayor afluencia.
Cuándo conviene comprar tu boleto
Siguiendo con el estudio, se deben revisar algunas costumbres, ya que a veces reservar con mucha anticipación no siempre garantiza el mejor precio. Acá los mejores momentos para reservar en vuelos nacionales e internacionales:
Vuelos nacionales
- Mejor momento: 180 días antes del viaje
- Precio promedio: 2 mil 700 pesos
- Comprar en la última semana puede elevar el costo hasta 3 mil 200 pesos
Vuelos internacionales
- Mejor ventana: entre 8 y 14 días antes del viaje
- Precio promedio: 9 mil pesos
- Comprar con más de seis meses de anticipación puede elevar el costo hasta 12 mil 900 pesos
Los días con menos gente para viajar
Si estás buscando disfrutar con menos gente en tus viajes, escoger la fecha podría darte una mejor experiencia. Acá las opciones:
- Domingo: día menos concurrido para volar
- Jueves: el día con más saturación
Fechas con menor afluencia aérea:
- 23 de febrero
- 9 y 23 de marzo
- 6 de abril
Fechas con mayor saturación:
- 17 de julio
- 12 de septiembre
- 14 de noviembre
- 26 de diciembre
Nuevas formas de viajar que ayudan a ahorrar
Los viajes ya no son los mismos de hace años, ahora también los hábitos de los viajeros mexicanos continúan cambiando, menos maletas, más escalas y viajes rápidos.
- 48% vuela sólo con equipaje de mano
- 37% usa ropa extra para evitar cargos por maleta
- 26% planea escalas largas para conocer otra ciudad
También crecen las microvacaciones de 24 horas, sobre todo hacia Houston, Dallas, Miami, Los Ángeles y San Antonio.
Las rutas y aeropuertos más baratos
- Aeropuertos con mejores precios: Toluca, Acapulco y Tijuana
- Rutas nacionales por debajo de 1,700 pesos
- Rutas internacionales por debajo de 5 mil 100 pesos
- Caídas de precio de hasta 30% anual en varias rutas
