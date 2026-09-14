Llegan más viajeros a México, pero derrama cae 1.3% en julio

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Llegaron 8 millones 651 mil viajeros. Foto: Cuartoscuro

En julio, llegaron a México 8 millones 651 mil 372 viajeros internacionales, 2.9% más que en el mismo mes de 2025; sin embargo, el gasto total que realizaron cayó 1.3% anual, a 2 mil 961.3 millones de dólares, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De esa cantidad, 4 millones 407 mil 264 entraron como turistas internacionales, es decir, residentes del extranjero que se hospedaron al menos una noche, lo que representa el 50.9% de todos los viajeros.

En cambio, los 4 millones 244 mil 107 restantes (el 49.1%) llegaron como excursionistas internacionales: personas que no pernoctaron en México.

En julio 2026, ingresaron al país 8,651,372 viajeras y viajeros internacionales, 2.9% más que en julio 2025.



De esta cantidad:

▪️50.9% entraron como turistas internacionales (residentes en el extranjero que se hospedaron al menos una noche en México)

▪️49.1% lo hicieron como… pic.twitter.com/jmwYsPFNpp — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 14, 2026

Suben visitas, pero baja el gasto

En julio, los viajeros ejercieron 2 mil 961.3 millones de dólares, lo que refleja una caída del 1.3% anual en los gastos del turismo internacional en México; dichas personas gastaron en promedio 615 dólares.

Específicamente, los turistas que pernoctaron al menos una noche acumularon un gasto de 2 mil 710.3 millones de dólares, un 0.7% menos que en el mismo mes, pero del 2025. Significó un gasto promedio de 615 dólares por cada uno.

Por su parte, los excursionistas internacionales sumaron 251 millones de dólares, una caída anual del 7.9%, con un gasto promedio de 59.1 dólares.

Motivos de viaje a México de turistas no fronterizos

Vacaciones, recreo u ocio : 1 millón 486 mil 477 entradas (63.2%)

: 1 millón 486 mil 477 entradas (63.2%) Profesionales o de negocios : 103 mil 829 (4.4%)

: 103 mil 829 (4.4%) Visita de familiares o amistades: 695 mil 113 (29.6%)

de familiares o amistades: 695 mil 113 (29.6%) Compras : 2 mil 139 (0.1%)

: 2 mil 139 (0.1%) Educación : 6 mil 16 (0.3%)

: 6 mil 16 (0.3%) Atención médica y de bienestar: 15 mil 934 (0.7%)

15 mil 934 (0.7%) Otro: 40 mil 706 (1.7%)

Lugar de residencia

EE. UU.: un millón 692 mil 593 entradas (72%)

Canadá: 124 mil 250 (5.3%)

América Central: 111 mil 417 (4.7%)

América del Sur e Islas del Caribe: 288 mil 597 (12.3%)

Europa: 73 mil 469 (3.1%)

Asia: 27 mil 457 (1.2%)

Otras regiones: 32 mil 430 (1.4%)

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