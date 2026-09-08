San Pedro Atocpan alista la Feria Nacional del Mole 2026; conoce fechas

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En CDMX ya alistan 49ª Feria Nacional del Mole. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El mole volverá a ser protagonista de la gastronomía en la Ciudad de México (CDMX) con la 49ª Feria Nacional del Mole, que se realizará del 3 al 25 de octubre en San Pedro Atocpan, Milpa Alta.

Durante estas semanas, este pueblo de la capital recibirá una celebración dedicada a uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana, en un encuentro que busca reunir sabores y tradiciones alrededor del mole.

San Pedro Atocpan se prepara para recibir una de las celebraciones gastronómicas más esperadas de la ciudad: la 49ª #FeriaNacionalDelMole. 🥘🇲🇽



🤤 Del 3 al 25 de octubre, disfruta de este encuentro con la cocina mexicana, sus sabores y las tradiciones que hacen del mole un… pic.twitter.com/4zGxZTUWb0 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) September 8, 2026

La feria se presenta como una oportunidad para disfrutar de la gastronomía mexicana y conocer parte de las tradiciones que han convertido al mole en uno de los grandes referentes de la cocina nacional, explicó el Gobierno de CDMX.

¿En dónde se realizará la Feria el Mole?

La cita para degustar el reconocido manjar se realizará en el kilómetro 17.5 de la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en San Pedro Atocpan, Milpa Alta.

Datos de la tradicional Feria Nacional del Mole

La historia de la Feria Nacional del Mole se remonta a 1977, cuando vecinos de San Pedro Atocpan impulsaron la primera edición de esta celebración gastronómica. En aquella ocasión participaron apenas cuatro restaurantes y cuatro productores de mole.

Con el paso de los años, San Pedro Atocpan, en la alcaldía Milpa Alta, se convirtió en uno de los principales referentes de la elaboración de mole en México, con el mole almendrado como una de sus especialidades más representativas.

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