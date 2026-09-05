Baterías portátiles en el avión: dónde llevarlas y qué está prohibido

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¿Se pueden llevar baterías portátiles en aviones? Foto: Cuartoscuro

Si estás a punto de abordar un avión y viajas con una batería portátil o power bank, considera lo siguiente: ésta debe ir en el equipaje de mano, no en la maleta que documentas, de acuerdo con la Federal Aviation Administration (FAA).

La razón es de seguridad. Las baterías de litio pueden sobrecalentarse, dañarse o sufrir un cortocircuito y provocar humo o fuego.

¿Dónde llevar el power bank en el avión?

Los power banks, baterías externas y baterías de litio de repuesto deben viajar en la cabina, dentro del equipaje de mano.

Además, deben estar protegidos para evitar que sus terminales entren en contacto con objetos metálicos u otras baterías y provoquen un cortocircuito.

Por eso, meter una batería portátil en la maleta que va a la bodega no es una buena opción y, para las baterías de repuesto de ion-litio, no está permitido.

¿Qué dice Aeroméxico respecto a viajar con baterías portátiles?

En su sitio oficial, esta aerolínea indica que sólo podrás viajar con 2 baterías portátiles.

Las baterías portátiles son baterías externas que se utilizan para recargar dispositivos electrónicos. Se recomienda llevarlas siempre en el bolso o artículo personal y no colocarlas en el compartimento superior y de preferencia llévalas siempre a la mano.

Acá las recomendaciones de Aeroméxico:

Sólo en tu artículo personal

Máximo 2 baterías portátiles persona

Cada una debe ser de máximo 100 Wh

No se permiten en equipaje documentado ni en compartimento superior de equipaje de mano

No se pueden recargar durante el vuelo

Pueden usarse para cargar dispositivos sólo arriba de 10 mil pies y siguiendo indicaciones de la tripulación

Deben tener capacidad visible y estar en buen estado

¿Qué baterías de litio puedes llevar?

La capacidad de la batería también importa.

De acuerdo con la Federal Aviation Administration (FAA), las baterías de iones de litio de repuesto de hasta 100 Wh pueden transportarse en el equipaje de mano bajo las condiciones correspondientes.

Las que tienen una capacidad de más de 100 Wh y hasta 160 Wh requieren la aprobación de la aerolínea y existe un límite de dos baterías.

Las baterías de más de 160 Wh no están permitidas en aviones de pasajeros.

La regla rápida para recordar

Hasta 100 Wh: equipaje de mano

101 a 160 Wh: equipaje de mano + aprobación de la aerolínea, máximo dos

Más de 160 Wh: no permitido en aviones de pasajeros

Importante: la aerolínea puede establecer reglas más estrictas. Antes de viajar, revisa sus condiciones.



¿Y el celular, la laptop o la tablet?

Los dispositivos que tienen una batería instalada, como celulares, laptops, tabletas, cámaras y consolas, pueden viajar contigo.

La FAA recomienda llevar estos dispositivos en el equipaje de mano cuando sea posible.

Si se colocan en el equipaje documentado bajo las condiciones permitidas, deben estar completamente apagados y protegidos contra daños o activaciones accidentales.

La diferencia importante es ésta: una batería instalada en un aparato no es lo mismo que una batería de repuesto.

¿Qué baterías no pueden ir en la maleta documentada?

Hay varios productos que deben permanecer en la cabina.

Entre ellos están:

Power banks o baterías externas

Baterías de litio de repuesto

Baterías de repuesto para celulares o laptops

Cigarrillos electrónicos y vapeadores

Los vapeadores sí pueden viajar en el avión, pero no deben colocarse en el equipaje documentado

¿Las pilas AA y AAA también están prohibidas?

No. Las restricciones no son iguales para todas las baterías.

Las pilas alcalinas convencionales, como AA, AAA, C y D, pueden transportarse tanto en el equipaje de mano como en el documentado, siempre que estén protegidas contra daños y cortocircuitos.

También existen reglas específicas para baterías recargables secas, como las de níquel-metal hidruro (NiMH) y níquel-cadmio (NiCad).

¿Y si la batería está dañada?

Aquí hay que tener especial cuidado. Una batería dañada, defectuosa o retirada del mercado puede representar un mayor riesgo de sobrecalentamiento o incendio.

No debes tratarla como una batería normal. Si tienes una batería en estas condiciones, consulta previamente con la aerolínea antes de intentar transportarla.

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