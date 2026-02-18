México tiene la mejor playa del mundo, según Tripadvisor: Isla Pasión
La Isla Pasión, en Cozumel, fue reconocida como la mejor playa del mundo 2026 al encabezar los Premios Travellers’ Choice – Lo Mejor de lo Mejor de Tripadvisor. El ranking se basa en la calidad y cantidad de opiniones publicadas por viajeros durante 12 meses.
El galardón distingue a menos del 1% de los más de 8 millones de perfiles registrados en la plataforma, lo que representa el nivel más alto de excelencia en viajes.
Isla Pasión, número 1 en Travellers’ Choice 2026
Ubicada al norte de Cozumel, en Quintana Roo, la Isla Pasión es una isla privada con servicios todo incluido. Está a unos 25 minutos del centro de San Miguel y destaca por su arena blanca y aguas turquesa del Caribe mexicano.
Viajeros resaltaron:
- Playa con zonas de sombra y hamacas
- Barra libre y buffet mexicano
- Actividades como kayak y voleibol
- Espacios para descanso y masajes
El entorno natural también es uno de sus atractivos, con presencia de rayas, flamencos y pelícanos.
Reconocimiento impulsa turismo en Quintana Roo
El ranking de Tripadvisor colocó a Isla Pasión por encima de destinos internacionales tradicionales de sol y playa.
Autoridades estatales señalaron que el reconocimiento fortalece la promoción del Caribe mexicano en mercados globales. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ha impulsado una estrategia enfocada en turismo sostenible e inclusivo.
Operadores turísticos recomiendan visitar la isla entre noviembre y marzo, cuando el clima favorece actividades al aire libre y experiencias gastronómicas.
El premio consolida a Quintana Roo como referente internacional en turismo de playa y posiciona a Isla Pasión como uno de los destinos más valorados por viajeros en 2026.
Las 20 playas más bonitas del mundo
- Isla Pasión, Cozumel, México
- Playa de Elafonisi, Creta, Grecia
- Balos Lagoon, Creta, Grecia
- Eagle Beach, Palm/Eagle Beach, Aruba
- Playa de Falés, Olhos de Água, Portugal
- Banana Beach, Phuket, Tailandia
- La Jolla Cove, La Jolla, San Diego, California
- La Pelosa Beach, Cerdeña, Italia
- Manly Beach, Sídney, Australia
- Boulders Beach Penguin Colony, Simon’s Town, Sudáfrica
- Falassarna Beach, Creta, Grecia
- Platja De Muro, Mallorca, España
- Tobacco Bay Beach, St. George, Islas Bermudas
- Paleokastritsa Beach, Corfú, Grecia
- Kite Beach, Dubái, Emiratos Árabes Unidos
- Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonesia
- Clearwater Beach, Clearwater, Florida
- Isola dei Conigli, Lampedusa, Italia
- Bondi Beach, Sídney, Australia
- Playa de Maspalomas, Gran Canaria, España
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.