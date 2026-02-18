México tiene la mejor playa del mundo, según Tripadvisor: Isla Pasión

Isla Pasión en Cozumel es la mejor playa del mundo 2026 según Tripadvisor.
Foto: Gobierno de Quintana Roo

La Isla Pasión, en Cozumel, fue reconocida como la mejor playa del mundo 2026 al encabezar los Premios Travellers’ Choice – Lo Mejor de lo Mejor de Tripadvisor. El ranking se basa en la calidad y cantidad de opiniones publicadas por viajeros durante 12 meses.

El galardón distingue a menos del 1% de los más de 8 millones de perfiles registrados en la plataforma, lo que representa el nivel más alto de excelencia en viajes.

Isla Pasión, número 1 en Travellers’ Choice 2026

Ubicada al norte de Cozumel, en Quintana Roo, la Isla Pasión es una isla privada con servicios todo incluido. Está a unos 25 minutos del centro de San Miguel y destaca por su arena blanca y aguas turquesa del Caribe mexicano.

Viajeros resaltaron:

  • Playa con zonas de sombra y hamacas
  • Barra libre y buffet mexicano
  • Actividades como kayak y voleibol
  • Espacios para descanso y masajes

El entorno natural también es uno de sus atractivos, con presencia de rayas, flamencos y pelícanos.

Reconocimiento impulsa turismo en Quintana Roo

El ranking de Tripadvisor colocó a Isla Pasión por encima de destinos internacionales tradicionales de sol y playa.

Autoridades estatales señalaron que el reconocimiento fortalece la promoción del Caribe mexicano en mercados globales. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ha impulsado una estrategia enfocada en turismo sostenible e inclusivo.

Operadores turísticos recomiendan visitar la isla entre noviembre y marzo, cuando el clima favorece actividades al aire libre y experiencias gastronómicas.

El premio consolida a Quintana Roo como referente internacional en turismo de playa y posiciona a Isla Pasión como uno de los destinos más valorados por viajeros en 2026.

Las 20 playas más bonitas del mundo

  1. Isla Pasión, Cozumel, México
  2. Playa de Elafonisi, Creta, Grecia
  3. Balos Lagoon, Creta, Grecia
  4. Eagle Beach, Palm/Eagle Beach, Aruba
  5. Playa de Falés, Olhos de Água, Portugal
  6. Banana Beach, Phuket, Tailandia
  7. La Jolla Cove, La Jolla, San Diego, California
  8. La Pelosa Beach, Cerdeña, Italia
  9. Manly Beach, Sídney, Australia
  10. Boulders Beach Penguin Colony, Simon’s Town, Sudáfrica
  11. Falassarna Beach, Creta, Grecia
  12. Platja De Muro, Mallorca, España
  13. Tobacco Bay Beach, St. George, Islas Bermudas
  14. Paleokastritsa Beach, Corfú, Grecia
  15. Kite Beach, Dubái, Emiratos Árabes Unidos
  16. Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonesia
  17. Clearwater Beach, Clearwater, Florida
  18. Isola dei Conigli, Lampedusa, Italia
  19. Bondi Beach, Sídney, Australia
  20. Playa de Maspalomas, Gran Canaria, España

