México tiene la mejor playa del mundo, según Tripadvisor: Isla Pasión

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gobierno de Quintana Roo

La Isla Pasión, en Cozumel, fue reconocida como la mejor playa del mundo 2026 al encabezar los Premios Travellers’ Choice – Lo Mejor de lo Mejor de Tripadvisor. El ranking se basa en la calidad y cantidad de opiniones publicadas por viajeros durante 12 meses.

El galardón distingue a menos del 1% de los más de 8 millones de perfiles registrados en la plataforma, lo que representa el nivel más alto de excelencia en viajes.

Isla Pasión, número 1 en Travellers’ Choice 2026

Ubicada al norte de Cozumel, en Quintana Roo, la Isla Pasión es una isla privada con servicios todo incluido. Está a unos 25 minutos del centro de San Miguel y destaca por su arena blanca y aguas turquesa del Caribe mexicano.

Viajeros resaltaron:

Playa con zonas de sombra y hamacas

Barra libre y buffet mexicano

Actividades como kayak y voleibol

Espacios para descanso y masajes

El entorno natural también es uno de sus atractivos, con presencia de rayas, flamencos y pelícanos.

Reconocimiento impulsa turismo en Quintana Roo

El ranking de Tripadvisor colocó a Isla Pasión por encima de destinos internacionales tradicionales de sol y playa.

Autoridades estatales señalaron que el reconocimiento fortalece la promoción del Caribe mexicano en mercados globales. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ha impulsado una estrategia enfocada en turismo sostenible e inclusivo.

Operadores turísticos recomiendan visitar la isla entre noviembre y marzo, cuando el clima favorece actividades al aire libre y experiencias gastronómicas.

El premio consolida a Quintana Roo como referente internacional en turismo de playa y posiciona a Isla Pasión como uno de los destinos más valorados por viajeros en 2026.

Las 20 playas más bonitas del mundo

Isla Pasión, Cozumel, México Playa de Elafonisi, Creta, Grecia Balos Lagoon, Creta, Grecia Eagle Beach, Palm/Eagle Beach, Aruba Playa de Falés, Olhos de Água, Portugal Banana Beach, Phuket, Tailandia La Jolla Cove, La Jolla, San Diego, California La Pelosa Beach, Cerdeña, Italia Manly Beach, Sídney, Australia Boulders Beach Penguin Colony, Simon’s Town, Sudáfrica Falassarna Beach, Creta, Grecia Platja De Muro, Mallorca, España Tobacco Bay Beach, St. George, Islas Bermudas Paleokastritsa Beach, Corfú, Grecia Kite Beach, Dubái, Emiratos Árabes Unidos Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonesia Clearwater Beach, Clearwater, Florida Isola dei Conigli, Lampedusa, Italia Bondi Beach, Sídney, Australia Playa de Maspalomas, Gran Canaria, España

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.