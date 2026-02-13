Arranca el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 con 25 mil asistentes y conciertos masivos

GENERANDO AUDIO...

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 arrancó este jueves 12 de febrero, bajo el lema “Arriba la tambora”. Artistas como Belinda, Yuridia y Edén Muñoz encabezan la cartelera de la llamada “fiesta más grande del Pacífico”.

En entrevista en “A las nueve en Uno”, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa, compartió que esta edición celebra 128 años de historia, tradición y cultura sinaloense, consolidándose como una de las fiestas más importantes del país.

La inauguración incluyó la coronación del Rey de la Alegría y un concierto de Edén Muñoz, evento que reunió a más de 25 mil personas, marcando un arranque con lleno total.

Conciertos, coronaciones y 10 escenarios simultáneos para el Carnaval de Mazatlán

Mireya Sosa explicó que este viernes se realizará la coronación de la Reina de los Juegos Florales. Además, Germán Lizárraga recibirá un homenaje durante esta gran fiesta a las 20:30 horas en el Estadio Teodoro Mariscal.

“Es un homenaje a nuestro querido Germán Lizárraga que cumple 75 años de trayectoria”, destacó la Secretaria de Turismo de Sinaloa. Y agregó que estarán presentes Pancho Barraza, Julio Preciado y Luis Antonio López, “El Mimoso”.

También se instalaron 10 escenarios simultáneos que recibirán a grandes como Edén Muñoz, Yuridia y Belinda.

“Este año contaremos también con un show de drones”, agregó.

El evento seguirá el siguiente orden:

Edén Muñoz (12 de febrero)

¿Dónde? Estadio Teodoro Mariscal

¿A qué hora? 19:30 horas

Yo Sé Que Te Acordarás (13 de febrero)

¿Dónde? Estadio Teodoro Mariscal

¿A qué hora? 20:30 horas

Yuridia (14 de febrero)

¿Dónde? Estadio Teodoro Mariscal

¿A qué hora? 18:30 horas

Espectáculo Combate Naval (14 de febrero)

¿Dónde? Olas Altas

¿A qué hora? 23:00 horas

Primer Desfile (15 de febrero)

¿Dónde? Av. Del Mar

¿A qué hora? 5:30 pm

Mireya Sosa destacó que el recorrido contará con más de 30 carros alegóricos que desfilarán a lo largo del malecón, uno de los más grandes del mundo.

Belinda y Lara Campos (16 de febrero)

¿Dónde? Estadio Teodoro Mariscal

¿A qué hora? Lara Campos 17:00 horas y Belinda 19:00 horas

Segundo Desfile (17 de febrero)

¿Dónde? Av. Del Mar

¿A qué hora? 16:30 horas

Para el sábado 14 de febrero también está confirmado la tradicional Quema del Mal Humor.

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 también se caracteriza por su tradicional muestra gastronómica, que en esta edición se destaca por su oferta de mariscos frescos y platillos típicos del puerto.

¿Cuánto cuesta asistir a los conciertos del Carnaval de Mazatlán?

Para los artistas que no se van a presentar en el Teatro Teodoro Mariscal, como Julio Preciado el boleto tiene un costo de 70 pesos. Mientras que para cantantes como Belinda van desde los 500 pesos hasta los tres mil. Estos pueden comprarse en Tickestar.

Carnaval de Mazatlan 2026 deja turismo al alza y fuerte derrama económica

Las autoridades estiman una ocupación hotelera del 87%, con más de 92 mil turistas hospedados y visitantes provenientes de distintos estados del país, además de rutas internacionales desde Canadá y Estados Unidos.

La expectativa es superar 1.2 millones de asistentes y generar una derrama económica cercana a los 10 mil millones de pesos durante todo el carnaval.

Para garantizar la seguridad, se desplegó un operativo con más de 3 mil elementos, vehículos y helicópteros.

Con música de banda, tradición y playa, Mazatlán busca refrendar por qué su carnaval es uno de los más emblemáticos de México.

