México, paraíso de ballenas: 8 especies, los mejores destinos y cuándo verlas

Conoce por qué se conoce a México como santuario.

México es uno de los pocos países del mundo donde es posible observar hasta ocho especies distintas de ballenas, un privilegio natural que cada año atrae a miles de turistas y especialistas. En el marco del Día Mundial de las Ballenas, que se celebra el tercer domingo de febrero, esta riqueza marina cobra especial relevancia: casi 26 mil cetáceos migran cada temporada hacia aguas mexicanas, convirtiendo al país en uno de los santuarios más importantes del planeta para su reproducción, descanso y crianza.

De acuerdo con datos de la UNAM y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), cerca de 20 mil ballenas grises y más de 6 mil jorobadas arriban cada invierno a las costas del Pacífico mexicano, consolidando a México como un destino clave para el avistamiento responsable y el turismo de naturaleza.

¿Cuántas especies de ballenas llegan a México?

En el mundo existen 14 especies, de las cuales ocho pueden verse en territorio mexicano, ya sea durante su migración o como visitantes estacionales:

Ballena azul

Ballena gris

Ballena jorobada

Ballena franca del Pacífico Norte

Ballena Minke

Ballena sei

Ballena Bryde

Ballena de aleta

Esta diversidad convierte al país en un refugio marino de importancia internacional, fundamental para la conservación de estos gigantes del océano. En el inicio de la temporada de arribo de ballenas a México se han registrado 127 ejemplares registrados en el primer censo de la temporada.

Los ejemplares más impresionantes que visitan México

Ballena azul: el animal más grande del planeta

Mide hasta 33 metros y puede pesar 90 toneladas. Se localiza en el Pacífico Norte y el Golfo de California, frente a Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Ballena gris: la gran migrante

Realiza travesías de hasta 12 mil kilómetros desde el mar de Bering hasta Baja California Sur. El 90% de sus crías nace en aguas mexicanas.

Ballena jorobada: la más acrobática

Famosa por sus saltos y cantos. Puede verse desde Baja California Sur hasta Chiapas, pasando por Jalisco, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.

¿Dónde ver ballenas en México?

La temporada de avistamiento va de diciembre a abril, cuando miles de ejemplares llegan al Pacífico mexicano. Estos son los principales destinos:

Baja California

Bahía de Todos Santos (Ensenada)

Baja California Sur

Puerto Adolfo López Mateos

Puerto San Carlos

Puerto Chale

Parque Nacional Bahía de Loreto

Reserva de la Biosfera El Vizcaíno

Cabo San Lucas y Cabo Pulmo

Michoacán

Caleta de Campos

Las Peñas

Nayarit

Rincón de Guayabitos

San Blas – Isla Isabel

Jalisco

Bahía de Tenacatita

Sinaloa

Zona Mazatlán–Teacapán

Oaxaca

Puerto Ángel – Mazunte

Turismo de cetáceos: una experiencia que también protege

El avistamiento de estos ejemplares es una de las actividades ecoturísticas más importantes del país, pero debe realizarse bajo normas oficiales para no afectar el comportamiento natural de los cetáceos.

Las autoridades ambientales recomiendan:

Contratar operadores certificados

Mantener distancia prudente

Evitar ruidos

No tocar ni perseguir a los animales

Además de ser una experiencia única, esta actividad impulsa la economía local y fortalece la conservación marina. Las aguas templadas, la abundancia de alimento y las zonas protegidas hacen que México sea uno de los principales santuarios naturales del mundo, especialmente para la ballena gris, cuya supervivencia depende en gran parte de los ecosistemas mexicanos.

