Playas cercanas a la CDMX ideales para visitar en Semana Santa 2026

Foto: Cuartoscuro

Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, muchos capitalinos buscan destinos de playa a los que puedan llegar en automóvil en trayectos de 3 a 5 horas. Así que Veracruz y Guerrero son alternativas accesibles para quienes desean viajar sin necesidad de tomar un vuelo desde la Ciudad de México.

Ambas entidades destacan por su conectividad carretera y la variedad de playas disponibles para escapadas cortas o estancias completas durante el periodo vacacional.

Veracruz y su diversidad en el Golfo de México

Veracruz cuenta con más de 700 kilómetros de litoral sobre el Golfo de México, con playas que combinan zonas tranquilas y áreas con infraestructura turística consolidada.

Entre los destinos más visitados se encuentran:

Costa Esmeralda — franja de playas doradas con oleaje moderado y espacios ideales para caminar y relajarse

— franja de playas doradas con oleaje moderado y espacios ideales para caminar y relajarse Chachalacas — famosa por sus dunas y actividades como sandboard y deportes acuáticos

— famosa por sus dunas y actividades como sandboard y deportes acuáticos Tuxpan y Tecolutla — destinos familiares con varios kilómetros de playa y servicios turísticos

Aunque los portales oficiales no detallan tiempos exactos, fuentes turísticas estiman que estos destinos pueden alcanzarse en aproximadamente 3 a 5 horas por carretera desde la capital.

Guerrero y la tradición turística en el Pacífico

En el Pacífico mexicano, Guerrero mantiene como principal referente al puerto de Acapulco, uno de los destinos históricos de playa en el país.

Acapulco ofrece amplia infraestructura hotelera, servicios turísticos y actividades recreativas frente al mar, lo que lo convierte en una opción frecuente para viajes familiares durante Semana Santa.

En sus alrededores también destacan zonas como:

Barra Vieja — conocida por su ambiente más relajado

— conocida por su ambiente más relajado Pie de la Cuesta — apreciada por sus paisajes y áreas menos concurridas

La conectividad por autopista permite llegar en poco más de cuatro horas desde la Ciudad de México, dependiendo de las condiciones de tránsito.

Recomendaciones antes de viajar

Autoridades estatales recomiendan a quienes planeen viajar por carretera:

Revisar el estado de las autopistas y condiciones meteorológicas

Confirmar disponibilidad de hospedaje y servicios turísticos

Planear descansos intermedios y considerar rutas panorámicas

